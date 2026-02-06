Emisije
Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' još čeka na svoju ružu: Sada si ju je sama omogućila

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' pozirala je na Instagramu s ružom

RTL.hr
06.02.2026 14:50

Anastasia, jedna od najzapaženijih kandidatkinja posljednje sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', otpočetka emitiranja je u središtu pozornosti. Nakon spojeva s Karlom, iako je očekivala ružu, nije je dobila. Anastasia je na društvenim mrežama pokazala kako si ju je sama omogućila.

Osim sigurne ruže u rukama, Anastasia uživa i u prijateljstvu s ostalim kandidatkinjama, posebice s Nušom, s kojom je iznimno bliska. Njihove zajedničke objave demantirale su glasine o mogućim svađama unutar vile. 

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Na posljednjem spoju s Karlom, iako se činilo da je sve idlično, uskratio joj je ovaj cvijet, a potom je objasnio i zašto.

"Mislim da je jedan od većih razloga zašto nije dobila ružu to što ona nije sigurna u mene", izjavio je, naglasivši da problem nije u nedostatku privlačnosti, već u nedostatku povjerenja s njezine strane.

Odnos Karla i Anastasie ne propustite pratiti u showu 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE PRVU EPIZODU SAVRŠENOG PODCASTA S ANITOM MARTINOVIĆ:

