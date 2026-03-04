Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' o ljubomori i odnosima u vili: 'Iskreno, bilo mi je teško'

Kandidatkinja aktualne sezone emisije 'Gospodin Savršeni', Anastasia, odlučila je na društvenim mrežama otvoreno odgovarati na pitanja pratitelja. U Q&A objavama dotaknula se svega, od iskustva u showu i odnosa s drugim djevojkama, pa do ljubavi, nesigurnosti i života izvan kamera.
"Bila sam potpuno iskrena"
Na pitanje je li u showu bila iskrena, Anastasia je bez zadrške odgovorila:
"Bila sam potpuno iskrena. Došla sam s iskrenom namjerom i mislim da se to može vidjeti. Vjerujem da show pruža priliku da se dogodi prava konekcija u nesvakidašnjim okolnostima, pogotovo kada dvoje ljudi prolazi kroz isto iskustvo koje vas poveže na intenzivnoj razini u kratkom vremenu."
Upitana je i je li zadovoljna ishodom showa.
"Zadovoljna sam ishodom u smislu osobnog rasta. Ovo je iskustvo koje doživiš jednom u životu, naučiš puno o sebi, a ponosna sam na sebe što sam se usudila izložiti nečemu potpuno nepoznatom."
O odnosima u vili
Jedno od pitanja odnosilo se na odnos s drugim djevojkama, posebno na prijateljstvo koje su gledatelji mogli primijetiti.
"Naš odnos je bio intenzivan i ne uvijek zdrav, ali iskren. Svjesna sam svojih reakcija i iz tog iskustva sam puno naučila, a puno lijepih trenutaka ostalo je izvan kamera."
Otkrila je i kako je izgledala svakodnevica u vili.
"Većinu vremena provodila sam s Nušom, uvijek smo pronašle neku zanimaciju bilo u kuhinji ili igrajući tenis."
Dodala je i zanimljiv detalj iza kulisa snimanja:
"Produkcija se stvarno potrudila da imamo sve što nam treba. Dolazile su žene u vilu i radile nam manikuru i pedikuru."
O ljubavi i životnim vrijednostima
Na pitanje što joj je u životu najvažnije, odgovor je bio kratak i jasan:
"Obitelj i ljubav."
A kada je riječ o ljubavi danas, Anastasia vjeruje da prava i dalje postoji.
"Mislim da, unatoč stereotipima današnjice, i dalje postoje kvalitetni ljudi koji traže i nude pravu ljubav. Samo ponekad biramo krive osobe."
Otkrila je i svoj životni princip:
"Često se vodim srcem više nego razumom. To ne znači da je uvijek ispravno, ali tako osjećam da je iskrenije."
Ljubomora i emocije pred kamerama
Gledatelje je zanimalo i kako se nosila s ljubomorom kada bi Gospodin Savršeni išao na spojeve s drugim djevojkama.
Odgovor je bio vrlo direktan:
"Iskreno, bilo mi je teško."
Dodala je i kako na iskustvo danas gleda s distance.
"Dok gledam epizode, stalno imam na umu da je to ipak show - mi smo tamo prošle puno toga što se ne može u potpunosti prikazati javnosti. Bilo je teških trenutaka u kojima reagiraš drugačije nego što bi u normalnim okolnostima, i zato opraštam sebi i svima ostalima."
O privatnom životu
Pratitelje su zanimale i neke lakše teme, od izgleda do osobnih navika.
Na pitanje jesu li joj usne prirodne odgovorila je kratko:
"Prirodne, hvala ti."
Otkrila je i kako se nosi s tuđim mišljenjima.
"Ljudi koji me ne poznaju? Iskreno, ne zamaraju me. Važno mi je mišljenje onih koje volim."
Na kraju je poslala i poruku svima koji je prate:
"Stvarno hvala na svakoj podršci."
Iskreni odgovori i otvorenost pokazali su još jednu stranu Anastasie, onu koja izvan kamera govori bez zadrške, ali i s puno zahvalnosti prema ljudima koji je prate.
