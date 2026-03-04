Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' o ljubomori i odnosima u vili: 'Iskreno, bilo mi je teško'

Kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'otvoreno je pričala o iskustvu u vili, odnosu s drugim djevojkama, ljubavi i nesigurnostima, a otkrila je i što se zapravo događalo kada su se kamere ugasile

Kandidatkinja aktualne sezone emisije 'Gospodin Savršeni', Anastasia, odlučila je na društvenim mrežama otvoreno odgovarati na pitanja pratitelja. U Q&A objavama dotaknula se svega, od iskustva u showu i odnosa s drugim djevojkama, pa do ljubavi, nesigurnosti i života izvan kamera.

"Bila sam potpuno iskrena"

Na pitanje je li u showu bila iskrena, Anastasia je bez zadrške odgovorila: "Bila sam potpuno iskrena. Došla sam s iskrenom namjerom i mislim da se to može vidjeti. Vjerujem da show pruža priliku da se dogodi prava konekcija u nesvakidašnjim okolnostima, pogotovo kada dvoje ljudi prolazi kroz isto iskustvo koje vas poveže na intenzivnoj razini u kratkom vremenu." Upitana je i je li zadovoljna ishodom showa. "Zadovoljna sam ishodom u smislu osobnog rasta. Ovo je iskustvo koje doživiš jednom u životu, naučiš puno o sebi, a ponosna sam na sebe što sam se usudila izložiti nečemu potpuno nepoznatom."

O odnosima u vili

Jedno od pitanja odnosilo se na odnos s drugim djevojkama, posebno na prijateljstvo koje su gledatelji mogli primijetiti. "Naš odnos je bio intenzivan i ne uvijek zdrav, ali iskren. Svjesna sam svojih reakcija i iz tog iskustva sam puno naučila, a puno lijepih trenutaka ostalo je izvan kamera." Otkrila je i kako je izgledala svakodnevica u vili. "Većinu vremena provodila sam s Nušom, uvijek smo pronašle neku zanimaciju bilo u kuhinji ili igrajući tenis." Dodala je i zanimljiv detalj iza kulisa snimanja: "Produkcija se stvarno potrudila da imamo sve što nam treba. Dolazile su žene u vilu i radile nam manikuru i pedikuru."

O ljubavi i životnim vrijednostima

Na pitanje što joj je u životu najvažnije, odgovor je bio kratak i jasan: "Obitelj i ljubav." A kada je riječ o ljubavi danas, Anastasia vjeruje da prava i dalje postoji. "Mislim da, unatoč stereotipima današnjice, i dalje postoje kvalitetni ljudi koji traže i nude pravu ljubav. Samo ponekad biramo krive osobe." Otkrila je i svoj životni princip: "Često se vodim srcem više nego razumom. To ne znači da je uvijek ispravno, ali tako osjećam da je iskrenije."

Ljubomora i emocije pred kamerama

Gledatelje je zanimalo i kako se nosila s ljubomorom kada bi Gospodin Savršeni išao na spojeve s drugim djevojkama. Odgovor je bio vrlo direktan: "Iskreno, bilo mi je teško." Dodala je i kako na iskustvo danas gleda s distance. "Dok gledam epizode, stalno imam na umu da je to ipak show - mi smo tamo prošle puno toga što se ne može u potpunosti prikazati javnosti. Bilo je teških trenutaka u kojima reagiraš drugačije nego što bi u normalnim okolnostima, i zato opraštam sebi i svima ostalima."

