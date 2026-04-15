Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavila Petra i priznala što se događa nakon showa: 'Možemo odahnuti'

Nakon kaosa u showu, Anastasia i Petar zahvalili su svima na podršci i priznali da sada napokon mogu živjeti svoju ljubav bez skrivanja

RTL.hr
15.04.2026 10:20

Nakon što su tjednima bili pod povećalom javnosti u showu 'Gospodin Savršeni', Anastasia i Petar sada napokon okreću novu stranicu, i to bez skrivanja.

Na društvenim mrežama Anastasia se obratila pratiteljima emotivnom porukom u kojoj je jasno dala do znanja koliko joj znači podrška koju su dobili tijekom i nakon showa.

"Napokon se više ne moramo skrivati"

U svojoj objavi Anastasia je iskreno napisala:

"Želim se zahvaliti svima koji su nas podržavali, koji su nam vjerovali i koji i dalje vjeruju u nas. Vaši komentari i poruke nam stvarno puno znače i zbog toga sam imala potrebu ovo napisati. Napokon se više ne moramo skrivati i možemo malo odahnuti od kaosa iz showa. Stay positive."

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljubav izvan kamera

Fotografije i videozapisi koje dijele dodatno potvrđuju ono što su mnogi naslućivali, njihova priča nije završila emisijom. Upravo suprotno, čini se da je tek sada dobila priliku za pravi razvoj.

Od romantičnih trenutaka do sasvim običnih scena iz svakodnevice, poput zajedničke kupovine, jasno je da uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Dok su u showu prolazili kroz izazove, pritisak i stalno promatranje, sada imaju priliku graditi odnos u stvarnom okruženju, bez vanjskih utjecaja.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

