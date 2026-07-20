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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novim fotografijama: Petar među prvima reagirao

Finalistica 'Gospodina Savršenog' pozirala je u elegantnoj svijetloplavoj haljini uz more, a među tisućama lajkova posebno se istaknuo komentar njezina dečka Petra Rašića

RTL.hr
20.07.2026 11:00

Anastasia je podijelila niz fotografija na kojima pozira u dugoj svijetloplavoj haljini otvorenih leđa. Kosu je podigla u ležernu punđu, a prirodni make-up dodatno je naglasio njezinu ljepotu.

Petar među prvima reagirao

Među brojnim komentarima našao se i onaj Petra Rašića. Uz fotografije je ostavio emotikone, a Anastasia mu je uzvratila crvenim srcem.

Njihova kratka razmjena brzo je privukla pozornost pratitelja koji redovito prate svaki njihov potez na društvenim mrežama.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ljubav je ponovno dobila novu priliku?

Podsjetimo, Anastasia i Petar prošli su tjedan potvrdili prekid te su izbrisali sve zajedničke fotografije, no sada su ponovno vratili fotografije te se sve glasnije šuška o pomirenju. 

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