Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novim fotografijama: Petar među prvima reagirao

Anastasia je podijelila niz fotografija na kojima pozira u dugoj svijetloplavoj haljini otvorenih leđa. Kosu je podigla u ležernu punđu, a prirodni make-up dodatno je naglasio njezinu ljepotu.
Petar među prvima reagirao
Među brojnim komentarima našao se i onaj Petra Rašića. Uz fotografije je ostavio emotikone, a Anastasia mu je uzvratila crvenim srcem.
Njihova kratka razmjena brzo je privukla pozornost pratitelja koji redovito prate svaki njihov potez na društvenim mrežama.
Ljubav je ponovno dobila novu priliku?
Podsjetimo, Anastasia i Petar prošli su tjedan potvrdili prekid te su izbrisali sve zajedničke fotografije, no sada su ponovno vratili fotografije te se sve glasnije šuška o pomirenju.