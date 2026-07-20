Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novim fotografijama: Petar među prvima reagirao

Anastasia je podijelila niz fotografija na kojima pozira u dugoj svijetloplavoj haljini otvorenih leđa. Kosu je podigla u ležernu punđu, a prirodni make-up dodatno je naglasio njezinu ljepotu.

Među brojnim komentarima našao se i onaj Petra Rašića. Uz fotografije je ostavio emotikone, a Anastasia mu je uzvratila crvenim srcem.

Njihova kratka razmjena brzo je privukla pozornost pratitelja koji redovito prate svaki njihov potez na društvenim mrežama.