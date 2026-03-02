Emisije
Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da je prijateljstvo s Nušom i dalje postojano: 'I nakon svega biramo jedna drugu'

Anastasia i Nuša sprijateljile su se u showu 'Gospodin Savršeni'

02.03.2026 12:39

Zadranka Anastasia, jedno od najprepoznatljivijih lica reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući svom sudjelovanju u aktualnoj sezoni popularne emisije, ali ovoga puta zbog odnosa s prijateljicom iz showa Nušom. Nakon turbulentnog razdoblja, svojom je najnovijom objavom na Instagramu poslala snažnu poruku o prijateljstvu i podršci, zaintrigiravši svoje brojne pratitelje.

Idilični prizori i snažna poruka

Nakon što su djevojke narušile odnos zbog 'Gospode Savršene', Anastasia je otkrila kako su njih dvije ipak u dobrim odnosima. "I nakon svega biramo jedna drugu", napisala je. 

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni
Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Utočište nakon turbulentnih tjedana

Anastasia je u 'Gospodinu Savršenom' shvatila kako ima šanse i kod Petre i kod Karla, a to je kod određenih djevojaka stvorilo animozitet. Njezino ponašanje u vili izazivaju podijeljene reakcije gledatelja, čime je postala jedna od natjecateljica o kojoj se najviše priča, ali dokazala je kako je u show došla pronaći ljubav. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

