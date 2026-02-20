Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je izgledala kao brineta. Što joj bolje pristaje?

icon-close

Peta sezona popularnog showa "Gospodin Savršeni" od samog je početka donijela brojne intrige i napete odnose. Među kandidatkinjama koje su se istaknule u borbi za srca Karla i Petra, posebno se izdvojila Anastasia Kaleb, dvadesetdvogodišnja Zadranka čiji je turbulentan odnos s Karlom postao jedna od glavnih tema sezone.

Anastasia, Gospodin Savršeni

Samouvjerena Zadranka s jasnim ciljem

Anastasia dolazi iz Zadra, gdje njezina obitelj posjeduje restoran koji ona u budućnosti planira preuzeti i modernizirati. Odrasla u složnoj obitelji uz brata blizanca i starijeg brata, za sebe kaže da je spontana, odana i iznimno zaštitnički nastrojena prema ljudima koje voli. Iako na prvi pogled može djelovati plaho, ističe svoju borbenu prirodu. Njezini su kriteriji za partnera jasni: traži emocionalno zrelu, stabilnu i ambicioznu osobu, dok je odbijaju muškarci previše zaokupljeni vlastitim izgledom. Sudeći prema ceremonijama, izgleda kako je to zasad pronašla u Karlu, kojem je otvoreno dala do znanja da joj se sviđa. To je odnos pun obrata, ali u posljednje vrijeme je - mirno.

Brineta

Anastasia se u showu ističe i prema svojoj odmjerenosti, ali i fizičkom izgledu. Iako su mnogi mislili da je prirodna crnka, Anastasia je na društvenim mrežama otkrila kako je prije bila brineta. Upitala je pratitelje što joj bolje stoji, a na isto pitanje možete odgovoriti u anketi RTL.hr-a.

Anastasia, Gospodin Savršeni

Anketa Što bolje pristaje Anastasiji iz showa 'Gospodin Savršeni'? Crna kosa Smeđa kosa Muškarac Žena Crna kosa 512 Smeđa kosa 1009 Crna kosa 71 Smeđa kosa 72 Crna kosa 441 Smeđa kosa 937 Ukupno Muškarac Žena