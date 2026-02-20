Emisije
Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je izgledala kao brineta. Što joj bolje pristaje?

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' prije je bila brineta

20.02.2026 10:49

Peta sezona popularnog showa "Gospodin Savršeni" od samog je početka donijela brojne intrige i napete odnose. Među kandidatkinjama koje su se istaknule u borbi za srca Karla i Petra, posebno se izdvojila Anastasia Kaleb, dvadesetdvogodišnja Zadranka čiji je turbulentan odnos s Karlom postao jedna od glavnih tema sezone.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Samouvjerena Zadranka s jasnim ciljem

Anastasia dolazi iz Zadra, gdje njezina obitelj posjeduje restoran koji ona u budućnosti planira preuzeti i modernizirati. Odrasla u složnoj obitelji uz brata blizanca i starijeg brata, za sebe kaže da je spontana, odana i iznimno zaštitnički nastrojena prema ljudima koje voli. Iako na prvi pogled može djelovati plaho, ističe svoju borbenu prirodu. Njezini su kriteriji za partnera jasni: traži emocionalno zrelu, stabilnu i ambicioznu osobu, dok je odbijaju muškarci previše zaokupljeni vlastitim izgledom. Sudeći prema ceremonijama, izgleda kako je to zasad pronašla u Karlu, kojem je otvoreno dala do znanja da joj se sviđa. To je odnos pun obrata, ali u posljednje vrijeme je - mirno.

Brineta

Anastasia se u showu ističe i prema svojoj odmjerenosti, ali i fizičkom izgledu. Iako su mnogi mislili da je prirodna crnka, Anastasia je na društvenim mrežama otkrila kako je prije bila brineta. Upitala je pratitelje što joj bolje stoji, a na isto pitanje možete odgovoriti u anketi RTL.hr-a. 

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Anketa
Što bolje pristaje Anastasiji iz showa 'Gospodin Savršeni'?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.


