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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu savršenog tena: Pogledajte njezinu ljetnu rutinu zbog koje joj koža doslovno sjaji!

Pobjednica pete sezone 'Gospodina Savršenog' podijelila je video u kojem otkriva tajnu svog besprijekornog ljetnog izgleda direktno s morske obale

RTL.hr
07.07.2026 10:00

Ljetni mjeseci idealno su vrijeme za laganije kozmetičke proizvode i onaj prepoznatljivi, prirodni sjaj kože koji svi pokušavamo postići nakon sunčanja. Svoje tajne savršenog ljetnog izgleda odlučila je podijeliti i atraktivna Zadranka, Anastasia Kaleb, koja je domaću javnost osvojila pobjedom u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

Na svojim društvenim mrežama Anastasia je objavila video u kojem je korak po korak demonstrirala svoju ljetnu makeup rutinu, a obožavatelji su odmah pali u drugi plan zbog njezine prirodne ljepote, ali i nevjerojatne lokacije koju je izabrala za snimanje.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Beauty savjeti s mirisom mora

Za razliku od klasičnih tutorijala iz zamračenih soba pod umjetnim svjetlima, Anastasia je cijelu stvar podigla na višu razinu. S ogledalom u jednoj i kistom u drugoj ruci, svoje je omiljene proizvode nanosila na lice tik uz kristalno plavo more i stjenovitu obalu.

Odjevena u ležernu, crnu sportsku kombinaciju dugih rukava koja joj savršeno pristaje, pokazala je kako postići svjež izgled bez teškog osjećaja na koži koji nitko ne želi tijekom visokih ljetnih temperatura.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Fokus na prirodnom i 'glowy' izgledu

U svom je videu Anastasia naglasak stavila na lagano konturiranje i postizanje onog prepoznatljivog "osunčanog" efekta. Njezina rutina uključuje minimalno teških pudera, a više hidratacije, highlightera i bronzera koji naglašavaju jagodice i daju licu zdrav, blistav izgled.

anastasia gospodin savršeni gospodin savršeni
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