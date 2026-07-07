Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu savršenog tena: Pogledajte njezinu ljetnu rutinu zbog koje joj koža doslovno sjaji!

Ljetni mjeseci idealno su vrijeme za laganije kozmetičke proizvode i onaj prepoznatljivi, prirodni sjaj kože koji svi pokušavamo postići nakon sunčanja. Svoje tajne savršenog ljetnog izgleda odlučila je podijeliti i atraktivna Zadranka, Anastasia Kaleb, koja je domaću javnost osvojila pobjedom u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.
Na svojim društvenim mrežama Anastasia je objavila video u kojem je korak po korak demonstrirala svoju ljetnu makeup rutinu, a obožavatelji su odmah pali u drugi plan zbog njezine prirodne ljepote, ali i nevjerojatne lokacije koju je izabrala za snimanje.
Beauty savjeti s mirisom mora
Za razliku od klasičnih tutorijala iz zamračenih soba pod umjetnim svjetlima, Anastasia je cijelu stvar podigla na višu razinu. S ogledalom u jednoj i kistom u drugoj ruci, svoje je omiljene proizvode nanosila na lice tik uz kristalno plavo more i stjenovitu obalu.
Odjevena u ležernu, crnu sportsku kombinaciju dugih rukava koja joj savršeno pristaje, pokazala je kako postići svjež izgled bez teškog osjećaja na koži koji nitko ne želi tijekom visokih ljetnih temperatura.
Fokus na prirodnom i 'glowy' izgledu
U svom je videu Anastasia naglasak stavila na lagano konturiranje i postizanje onog prepoznatljivog "osunčanog" efekta. Njezina rutina uključuje minimalno teških pudera, a više hidratacije, highlightera i bronzera koji naglašavaju jagodice i daju licu zdrav, blistav izgled.