Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu savršenog tena: Pogledajte njezinu ljetnu rutinu zbog koje joj koža doslovno sjaji!

Ljetni mjeseci idealno su vrijeme za laganije kozmetičke proizvode i onaj prepoznatljivi, prirodni sjaj kože koji svi pokušavamo postići nakon sunčanja. Svoje tajne savršenog ljetnog izgleda odlučila je podijeliti i atraktivna Zadranka, Anastasia Kaleb, koja je domaću javnost osvojila pobjedom u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

Na svojim društvenim mrežama Anastasia je objavila video u kojem je korak po korak demonstrirala svoju ljetnu makeup rutinu, a obožavatelji su odmah pali u drugi plan zbog njezine prirodne ljepote, ali i nevjerojatne lokacije koju je izabrala za snimanje.