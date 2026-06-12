Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila trenutak kada su ona i Petar shvatili da je njihova ljubav prava

Anastasia i Petar zaljubili su se u 'Gospodinu Savršenom', a danas žive zajedno u Zagrebu i uživaju u ljubavi.

Anastasia je na Instagram Storyju podijelila svoju omiljenu zajedničku uspomenu nakon završetka showa: "Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno."