Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila trenutak kada su ona i Petar shvatili da je njihova ljubav prava

Anastasia i Petar zaljubili su se u 'Gospodinu Savršenom', a danas žive zajedno u Zagrebu i uživaju u ljubavi.
Anastasia je na Instagram Storyju podijelila svoju omiljenu zajedničku uspomenu nakon završetka showa: "Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno."
Jedan pratitelj pitao ju je je li posjetila Kragujevac i kako joj se svidio grad i ljudi. Anastasia je odgovorila: "Jesam, vrlo brzo nakon završetka snimanja. Iskreno, meni je tamo bilo predivno, pogotovo jer sam bila u Petrovom rodnom gradu i imala priliku upoznati i njegove bližnje, koji su stvarno divni ljudi. Već tad smo nekako skužili koliko smo slični i koliko zajedno uživamo u jednostavnim stvarima."