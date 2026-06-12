Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila trenutak kada su ona i Petar shvatili da je njihova ljubav prava

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' u showu je pronašla ljubav

RTL.hr
12.06.2026 12:00

Anastasia i Petar zaljubili su se u 'Gospodinu Savršenom', a danas žive zajedno u Zagrebu i uživaju u ljubavi.

Anastasia je na Instagram Storyju podijelila svoju omiljenu zajedničku uspomenu nakon završetka showa: "Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno."

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jedan pratitelj pitao ju je je li posjetila Kragujevac i kako joj se svidio grad i ljudi. Anastasia je odgovorila: "Jesam, vrlo brzo nakon završetka snimanja. Iskreno, meni je tamo bilo predivno, pogotovo jer sam bila u Petrovom rodnom gradu i imala priliku upoznati i njegove bližnje, koji su stvarno divni ljudi. Već tad smo nekako skužili koliko smo slični i koliko zajedno uživamo u jednostavnim stvarima."

anastasia gospodin savršeni petar gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Petar otkrio što obožava kod Anastasije: 'Prvo što napravi ujutro kada se ustane...'

Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Marinela iz 'Gospodina Savršenog' povećala je grudi, a ovako se mijenjala posljednjih godinu dana

Moglo bi te zanimati

Anastasia i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' isfurale identičnu haljinu. Obje su u njoj pokazale zanosno tijelo

Filmska scena na kiši! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila pratitelje: 'Ostat ću bez komentara'

'Dečko za poželjeti': Petar fotkama pokazao zašto je Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' prošetala Zagrebom u kratkim traper hlačicama, svi se pitaju samo jedno

Neodoljivi Anastasia i Petar! Oni su svoju ljubav pronašli, no svima koje zanima pokazali su kako izgleda casting za 'Love Island Adria'

Anastasia o prvom susretu s Petrovom obitelji u Kragujevcu: 'Divni su ljudi. Već tada smo skužili koliko smo slični'

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'