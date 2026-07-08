Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila privatni album: Pogledajte najnježnije trenutke s Petrom

Anastasiju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je pronašla ljubav s Petrom. I nakon završetka emisije njihov odnos privlači veliku pažnju, a par redovito pokazuje da je njihova veza iz dana u dan sve čvršća.
Ovoga je puta Anastasia na svom Instagramu objavila pravi mali privatni album pod nazivom "gallery haul", u kojem je s pratiteljima podijelila niz dosad neviđenih zajedničkih trenutaka.
Romantični trenuci daleko od kamera
Na fotografijama se može vidjeti kako zajedno uživaju u sasvim običnim, ali njima posebnim trenucima. Od bezbrižnih izlazaka na hranu i zajedničkih obroka, preko partije biljara, pa sve do trenutaka s putovanja.
Posebnu pažnju privukle su fotografije s aerodroma, na kojima Petar podiže Anastasiju u naručje, a potom se zaljubljeni par ljubi prije puta. Nježnih prizora nije nedostajalo ni na drugim fotografijama, na jednoj je Petar nosi u naručju nakon večernjeg izlaska, dok na drugima zajedno šeću prirodom, poziraju u šumi i uživaju u opuštenim trenucima daleko od očiju javnosti.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
Ljubav i u svakodnevnim sitnicama
Anastasia je pokazala da njihove uspomene ne čine samo velika putovanja i romantični izlasci. U objavi su se našle i fotografije iz shoppinga, na kojima zajedno biraju odjeću, kao i simpatični prizori iz kabine za isprobavanje. Tu su i spontani trenuci smijeha, zajedničkih vožnji te brojni zagrljaji koji pokazuju koliko uživaju u međusobnom društvu.
Iako na društvenim mrežama često dijele zajedničke fotografije, ovoga su puta pratitelji dobili uvid u niz dosad neobjavljenih uspomena koje otkrivaju njihovu svakodnevicu i odnos izvan reflektora.
Sudeći prema objavljenim fotografijama, Anastasia i Petar i dalje uživaju u svakom zajedničkom trenutku, a upravo su male, spontane uspomene bile dovoljne da raznježe njihove pratitelje.