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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila privatni album: Pogledajte najnježnije trenutke s Petrom

Uz opis 'gallery haul' bivša kandidatkinja RTL-ova showa podijelila je niz privatnih fotografija koje otkrivaju kako izgledaju njihovi zajednički trenuci daleko od kamera

RTL.hr
08.07.2026 11:01

Anastasiju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je pronašla ljubav s Petrom. I nakon završetka emisije njihov odnos privlači veliku pažnju, a par redovito pokazuje da je njihova veza iz dana u dan sve čvršća.

Ovoga je puta Anastasia na svom Instagramu objavila pravi mali privatni album pod nazivom "gallery haul", u kojem je s pratiteljima podijelila niz dosad neviđenih zajedničkih trenutaka.

Romantični trenuci daleko od kamera

Na fotografijama se može vidjeti kako zajedno uživaju u sasvim običnim, ali njima posebnim trenucima. Od bezbrižnih izlazaka na hranu i zajedničkih obroka, preko partije biljara, pa sve do trenutaka s putovanja.

Posebnu pažnju privukle su fotografije s aerodroma, na kojima Petar podiže Anastasiju u naručje, a potom se zaljubljeni par ljubi prije puta. Nježnih prizora nije nedostajalo ni na drugim fotografijama, na jednoj je Petar nosi u naručju nakon večernjeg izlaska, dok na drugima zajedno šeću prirodom, poziraju u šumi i uživaju u opuštenim trenucima daleko od očiju javnosti.

Ljubav i u svakodnevnim sitnicama

Anastasia je pokazala da njihove uspomene ne čine samo velika putovanja i romantični izlasci. U objavi su se našle i fotografije iz shoppinga, na kojima zajedno biraju odjeću, kao i simpatični prizori iz kabine za isprobavanje. Tu su i spontani trenuci smijeha, zajedničkih vožnji te brojni zagrljaji koji pokazuju koliko uživaju u međusobnom društvu.

Iako na društvenim mrežama često dijele zajedničke fotografije, ovoga su puta pratitelji dobili uvid u niz dosad neobjavljenih uspomena koje otkrivaju njihovu svakodnevicu i odnos izvan reflektora.

Sudeći prema objavljenim fotografijama, Anastasia i Petar i dalje uživaju u svakom zajedničkom trenutku, a upravo su male, spontane uspomene bile dovoljne da raznježe njihove pratitelje.

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