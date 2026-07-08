Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' podijelila privatni album: Pogledajte najnježnije trenutke s Petrom

Uz opis 'gallery haul' bivša kandidatkinja RTL-ova showa podijelila je niz privatnih fotografija koje otkrivaju kako izgledaju njihovi zajednički trenuci daleko od kamera

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Anastasiju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je pronašla ljubav s Petrom. I nakon završetka emisije njihov odnos privlači veliku pažnju, a par redovito pokazuje da je njihova veza iz dana u dan sve čvršća. Ovoga je puta Anastasia na svom Instagramu objavila pravi mali privatni album pod nazivom "gallery haul", u kojem je s pratiteljima podijelila niz dosad neviđenih zajedničkih trenutaka.

Romantični trenuci daleko od kamera

Na fotografijama se može vidjeti kako zajedno uživaju u sasvim običnim, ali njima posebnim trenucima. Od bezbrižnih izlazaka na hranu i zajedničkih obroka, preko partije biljara, pa sve do trenutaka s putovanja. Posebnu pažnju privukle su fotografije s aerodroma, na kojima Petar podiže Anastasiju u naručje, a potom se zaljubljeni par ljubi prije puta. Nježnih prizora nije nedostajalo ni na drugim fotografijama, na jednoj je Petar nosi u naručju nakon večernjeg izlaska, dok na drugima zajedno šeću prirodom, poziraju u šumi i uživaju u opuštenim trenucima daleko od očiju javnosti.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni 1 / 9

















Ljubav i u svakodnevnim sitnicama