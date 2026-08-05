Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno odjenula haljinu s prvog spoja: Fanovi odmah primijetili što to znači

Ovoga puta Anastasia je na Instagramu objavila video u kojem s Petrom uživa uz zalazak sunca, a pažnju je privukao jedan detalj koji će se posebno svidjeti vjernim gledateljima 'Gospodina Savršenog' .

Na snimci Anastasia nosi upečatljivu ružičasto-ljubičastu haljinu, istu onu u kojoj je stigla na svoj prvi spoj s Petrom u showu. Upravo uz kadar napisala je: "The dress from our first date", uz emotikon koji jasno daje do znanja koliko joj taj komad odjeće znači.

Za obožavatelje para to nije bio tek modni detalj, već simbol povratka na trenutak kada je između njih zaiskrilo i kada je započela njihova ljubavna priča.