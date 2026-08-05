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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno odjenula haljinu s prvog spoja: Fanovi odmah primijetili što to znači

Ljubavna priča Anastasije Kaleb i Petra Rašića ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što su nedavno potvrdili da su svojoj vezi dali novu priliku, zaljubljeni par nastavlja dijeliti romantične trenutke, a posljednja objava posebno je raznježila njihove pratitelje

RTL.hr
05.08.2026 10:00

Ovoga puta Anastasia je na Instagramu objavila video u kojem s Petrom uživa uz zalazak sunca, a pažnju je privukao jedan detalj koji će se posebno svidjeti vjernim gledateljima 'Gospodina Savršenog'.

Haljina koja je obilježila početak njihove priče

Na snimci Anastasia nosi upečatljivu ružičasto-ljubičastu haljinu, istu onu u kojoj je stigla na svoj prvi spoj s Petrom u showu. Upravo uz kadar napisala je: "The dress from our first date", uz emotikon koji jasno daje do znanja koliko joj taj komad odjeće znači.

Za obožavatelje para to nije bio tek modni detalj, već simbol povratka na trenutak kada je između njih zaiskrilo i kada je započela njihova ljubavna priča.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poljupci, zagrljaji i zalazak sunca

Video prikazuje Petra i Anastasiju kako šetaju uz more, razmjenjuju nježne poglede i poljupce, a atmosfera podsjeća na scene iz romantičnog filma. Nakon kratkog prekida, čini se da danas više nego ikad uživaju jedno u drugome.

Njihove posljednje objave pune su zajedničkih fotografija, zagrljaja i osmijeha, a ovaj nostalgičan povratak na prvi spoj samo je dodatno raznježio pratitelje koji od početka navijaju za njihovu ljubav.

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