Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' posvetila emotivnu objavu Nuši: 'Zahvalna na tebi'

Anastasia je posvetila posebnu objavu svojoj prijateljici Nuši

08.04.2026 08:00

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je Storyju posvetila posebnu objavu svojoj prijateljici Nuši. Podijelila je zajedničku fotografiju s njom uz dirljivu poruku: "Od prvog dana do zadnjeg nerazdvojne. Zahvalna na tebi."

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni
Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Anastasia i Nuša imale su dosta turbulentan odnos tijekom showa. Prvo su bile u lošem odnosu pa se Nuša ispričala. Zatim su bile najbolje prijateljica pa su se ponovno posvađale zbog Karla i zatim su se na kraju pomirile. Nedavno je Anastasia otkrila što misli o Nuši i njihovom prijateljstvu. "Vidim da vas jako zanima moj i Nušin odnos. Nas dvije smo u showu bile stvarno nerazdvojne i imam predivne uspomene s njom. Uvijek ću je pamtiti isključivo po pozitivnom", započela je.

'Razdvojile su nas neke životne okolnosti'

Istaknula je i da je Nušu upoznala dublje nego što je to publika mogla vidjeti: "Ja sam imala priliku upoznati Nušu na jedan puno dublji način i mogu reći da ta djevojka ima jednu posebnu životnu priču i toliko lijepih osobina koje, nažalost, nisu u potpunosti došle do izražaja pred kamerama."

