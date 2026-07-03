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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' skratila kosu i oduševila fanove: 'Kako si lijepa, topim se'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' osvježila je frizuru

RTL.hr
03.07.2026 08:00

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila prekrasne nove fotografije, a mnogi pratitelji su primijetili da je skratila svoju crnu kosu.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Fanovi još jednom nisu mogli sakriti oduševljenje njezinom ljepotom. "Slatkica", "Predivna si", "Koliko si lijepa, topim se", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone. Ona je na početku bila kod Karla, no nakon zamjene timova, Petar nije skrivao koliko mu je Anastasia zapela za oko. Par danas živi zajedno u Zagrebu. 

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