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Gospodin Savršeni

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila kakav je Petar privatno: 'Stvarno je iznimno romantičan i savršen dečko'

Anastasiju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je pronašla ljubav s Petrom

RTL.hr
12.07.2026 08:00

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone.

Kada je 22-godišnja Zadranka Anastasia ušla u vilu, njezine su namjere bile kristalno jasne. Kao članica tima rukometaša Karla Godeca, bez imalo ustručavanja je isticala da je njezino srce rezervirano isključivo za njega. U toj ranoj fazi natjecanja, drugi Savršeni, Petar Rašić, za nju jednostavno nije postojao kao potencijalni partner. Njezina odanost Karlu činila se nepokolebljivom.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Potez koji je promijenio pravila igre

Međutim, nakon ukidanja timova, Petar je odlučio preuzeti inicijativu. Strpljivo je koristio cocktail-partyje kako bi Anastasiju izdvojio za razgovore nasamo i pokušao probiti zid koji je postavila. Njegova upornost kulminirala je potezom koji je šokirao sve – odlučio joj je dati zlatni ključ svoje vile i odlučio s njom provesti noć bez kamera. Taj je čin izazvao lavinu reakcija među ostalim djevojkama koje su Petrovu odluku smatrale nepravednom. I sama Anastasia priznala je da ju je ključ istovremeno preplašio i uzbudio, no upravo je to bio trenutak koji je označio prekretnicu.

Noć bez kamera kao ključ spoznaje

Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.

Anastasia i Petar
Anastasia i Petar FOTO: RTL

Poljubac koji je zaustavio vrijeme

Nakon što su sve karte bile na stolu, njihov je odnos procvjetao, a kemija, koju su gledatelji naslućivali tjednima, postala je opipljiva. Uskoro je pao i prvi poljubac, trenutak koji je potvrdio sve. Dogodio se spontano, tijekom intimnog razgovora. "Osjetio sam kao da je vrijeme stalo. Uživao sam u trenutku i zaboravio na sve što se događalo između nas i mislim da je to bio istinski, pravi poljubac", opisao je Petar taj čarobni trenutak s osmijehom na licu. Društvene mreže su se užarile, a fanovi su bili oduševljeni, pozdravljajući novu romansu porukama poput "Definitivno se osjeti njihova kemija" i "Predivni su".

Put Anastasije i Petra bio je sve samo ne jednostavan, obilježen sumnjama, hrabrim odlukama i neočekivanim preokretima. No, na kraju je njihova priča dobila epilog kakvom su se gledatelji i nadali. U velikom finalu, Petar je potvrdio svoje osjećaje i svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, čime je njihova turbulentna, ali iskrena romansa okrunjena pobjedom ljubavi.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Anastasia i Petar sada uživaju u svojoj velikoj ljubavi. Oboje su se preselili u Zagreb gdje sada zajedno žive.

Anastasia je nedavno za RTL.hr otkrila kako izgleda njihov život nakon showa. "Oboje volimo ljubav i oboje smo romantični, ali moram pohvaliti Petra i reći da je stvarno iznimno romantičan i savršen dečko", poručila je Anastasia.

Otkrila je i kako izgleda njihov idealan dan zajedno. "Sve ovisi kakav je dan i imamo li obaveze, ali volimo biti produktivni, raditi na nekim zajedničkim planovima, odraditi posao ako ga imamo i prošetati se u prirodi", poručila je.

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