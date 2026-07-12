Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr otkrila kakav je Petar privatno: 'Stvarno je iznimno romantičan i savršen dečko'

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone.
Kada je 22-godišnja Zadranka Anastasia ušla u vilu, njezine su namjere bile kristalno jasne. Kao članica tima rukometaša Karla Godeca, bez imalo ustručavanja je isticala da je njezino srce rezervirano isključivo za njega. U toj ranoj fazi natjecanja, drugi Savršeni, Petar Rašić, za nju jednostavno nije postojao kao potencijalni partner. Njezina odanost Karlu činila se nepokolebljivom.
Potez koji je promijenio pravila igre
Međutim, nakon ukidanja timova, Petar je odlučio preuzeti inicijativu. Strpljivo je koristio cocktail-partyje kako bi Anastasiju izdvojio za razgovore nasamo i pokušao probiti zid koji je postavila. Njegova upornost kulminirala je potezom koji je šokirao sve – odlučio joj je dati zlatni ključ svoje vile i odlučio s njom provesti noć bez kamera. Taj je čin izazvao lavinu reakcija među ostalim djevojkama koje su Petrovu odluku smatrale nepravednom. I sama Anastasia priznala je da ju je ključ istovremeno preplašio i uzbudio, no upravo je to bio trenutak koji je označio prekretnicu.
Noć bez kamera kao ključ spoznaje
Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.
Poljubac koji je zaustavio vrijeme
Nakon što su sve karte bile na stolu, njihov je odnos procvjetao, a kemija, koju su gledatelji naslućivali tjednima, postala je opipljiva. Uskoro je pao i prvi poljubac, trenutak koji je potvrdio sve. Dogodio se spontano, tijekom intimnog razgovora. "Osjetio sam kao da je vrijeme stalo. Uživao sam u trenutku i zaboravio na sve što se događalo između nas i mislim da je to bio istinski, pravi poljubac", opisao je Petar taj čarobni trenutak s osmijehom na licu. Društvene mreže su se užarile, a fanovi su bili oduševljeni, pozdravljajući novu romansu porukama poput "Definitivno se osjeti njihova kemija" i "Predivni su".
Put Anastasije i Petra bio je sve samo ne jednostavan, obilježen sumnjama, hrabrim odlukama i neočekivanim preokretima. No, na kraju je njihova priča dobila epilog kakvom su se gledatelji i nadali. U velikom finalu, Petar je potvrdio svoje osjećaje i svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, čime je njihova turbulentna, ali iskrena romansa okrunjena pobjedom ljubavi.
Anastasia i Petar sada uživaju u svojoj velikoj ljubavi. Oboje su se preselili u Zagreb gdje sada zajedno žive.
Anastasia je nedavno za RTL.hr otkrila kako izgleda njihov život nakon showa. "Oboje volimo ljubav i oboje smo romantični, ali moram pohvaliti Petra i reći da je stvarno iznimno romantičan i savršen dečko", poručila je Anastasia.
Otkrila je i kako izgleda njihov idealan dan zajedno. "Sve ovisi kakav je dan i imamo li obaveze, ali volimo biti produktivni, raditi na nekim zajedničkim planovima, odraditi posao ako ga imamo i prošetati se u prirodi", poručila je.