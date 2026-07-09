Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u vrućem ljetnom izdanju: Kratke traper hlačice istaknule njezinu vitku figuru

Bivša kandidatkinja pete sezone 'Gospodina Savršenog' Anastasia ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Nakon što je nedavno raznježila obožavatelje nizom romantičnih fotografija s Petrom, sada je pokazala još jedno izdanje koje nije prošlo nezapaženo.
Na najnovijim fotografijama pozirala je u ležernoj, ali vrlo efektnoj ljetnoj kombinaciji. Odabrala je vrlo kratke traper hlačice koje je iskombinirala s bijelom lanenom košuljom zavezanom u struku, dok je cijeli styling upotpunila modernim sunčanim naočalama.
Osmijeh i ljetna energija u prvom planu
Anastasia je pozirala nasmijana i vidno raspoložena, a njezina preplanula put i vitka figura dodatno su došli do izražaja u jednostavnom ljetnom outfitu. Minimalistička kombinacija još je jednom pokazala da za upečatljiv izgled nisu potrebni komplicirani modni komadi.
Pratitelji su već navikli da bivša kandidatkinja često dijeli trenutke iz svoje svakodnevice, putovanja i zajedničkog života s Petrom, a ovoga je puta u prvi plan stavila bezbrižnu ljetnu atmosferu i modni odabir koji se savršeno uklopio u sunčane dane.
Ljeto joj očito itekako godi
Otkako je završila svoje sudjelovanje u RTL-ovu showu, Anastasia je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli fotografije i trenutke iz privatnog života. Njezine objave često privlače pažnju pratitelja, a ni ova nije bila iznimka.
Sudeći prema posljednjim fotografijama, Anastasia maksimalno uživa u ljetu, a njezin ležeran stil, široki osmijeh i pozitivna energija još su jednom osvojili brojne pratitelje.