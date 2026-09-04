Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u zavodljivom izdanju, a jedan detalj odmah je privukao pažnju

Zadranka Anastasia poznata po elegantnim i pomno osmišljenim izdanjima, pobjednica posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' , i ovoga puta nije prošla nezapaženo.

Na Instagramu je objavila fotografiju, koja, iako minimalistička, naglašava njezinu ženstvenost. Tetovaža zmije cijelom prizoru dala je dozu misterioznosti i osobnog pečata.

Anastasia je u RTL-ovu showu brzo privukla pažnju gledatelja svojom pojavom, ali i otvorenim pristupom ljubavi i odnosima.

Osim televizijskog angažmana, Anastasia sa svojim pratiteljima često dijeli trenutke iz svakodnevnog života, modne kombinacije, putovanja i fotografije koje odražavaju njezin stil.

Anastasia je u 'Gospodinu Savršenom' upoznala Petra Rašića, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka showa. Svojim zajedničkim objavama Anastasia i Petar redovito privlače pažnju pratitelja, koji rado prate njihove trenutke iz privatnog života. Svaka nova fotografija ili video još jednom pokaže koliko su svojim odnosom osvojili publiku koja ih prati od početka njihove ljubavne priče.