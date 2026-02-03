Emisije
Anastasia ne skriva ljubomoru! 'Smatram da nijedna nije kao ja i da se ističem'

Već prva večer u luksuznoj vili u showu 'Gospodin Savršeni' pokazala je da će dvostruka prilika za ljubav značiti i dvostruko više drame, a prvi Cocktail-party pretvorio se u arenu emocija gdje su pale prve maske i krenule prve strateške igre

RTL.hr
03.02.2026 21:45

Čim su se Karlo i Petar pridružili djevojkama, zrak je postao nabijen iščekivanjem. Svaka od natjecateljica pokušala je na svoj način ostaviti snažan prvi dojam i osigurati barem nekoliko trenutaka nasamo s jednim od njih. Dok su neke djevojke birale suptilniji pristup, druge su odmah krenule u ofenzivu. Posebno se istaknula Anastasia iz Zadra, koja je samouvjereno izjavila: "Smatram da nijedna nije kao ja i da se ističem."

Ljubomora u zraku

No, Karlo je prvo sjeo na kauč s drugim djevojkama što se Anastasiji nije svidjelo. "Kada je Karlo krenuo prema drugom stolu, drugim curama, moram priznati da mi nije bilo svejedno", iskreno je priznala, dok je Iana dodala: "Iskreno, već sad vidim da sam lagano ljubomorna."

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasijino ponašanje i samopouzdanje neke su djevojke protumačile kao proračunatu igru, što je dodatno zaoštrilo odnose. "Ja mislim da je Anastasia došla igrati neku igricu. Mislim da njoj uopće nije do Karla, nego do pobjede i neke titule", zaključile su neke djevojke.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

