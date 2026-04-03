Gospodin Savršeni

Anastasia o odnosu s Nušom: 'Upoznala sam je na puno dublji način, nažalost njezine osobine nisu došle do izražaja'

Nakon brojnih pitanja pratitelja o odnosu s Nušom, Anastasia je na Instagramu odlučila stati na kraj nagađanjima i otvoreno progovoriti o njihovom prijateljstvu

03.04.2026 08:35

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu otkrila što misli o Nuši i njihovom prijateljstvu. "Vidim da vas jako zanima moj i Nušin odnos. Nas dvije smo u showu bile stvarno nerazdvojne i imam predivne uspomene s njom. Uvijek ću je pamtiti isključivo po pozitivnom", započela je.

'Razdvojile su nas neke životne okolnosti'

Istaknula je i da je Nušu upoznala dublje nego što je to publika mogla vidjeti: "Ja sam imala priliku upoznati Nušu na jedan puno dublji način i mogu reći da ta djevojka ima jednu posebnu životnu priču i toliko lijepih osobina koje, nažalost, nisu u potpunosti došle do izražaja pred kamerama."

Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Osvrnula se i na nagađanja o njihovom odnosu nakon showa: "Znam da mnogi očekuju da se ne podnosimo nakon showa, ali to jednostavno nije istina. Razdvojile su nas neke životne okolnosti, ali i dalje se čujemo kad osjetimo potrebu biti tu jedna za drugu."

'Sve što se dogodilo – ima svoj razlog'

Dodala je kako dio njihovog odnosa želi zadržati za sebe: "Sve što se dogodilo – ima svoj razlog i to je nešto što će ostati između nas."

Nuša i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na pitanje bi li joj iskustvo u showu bilo isto bez Nuše, jasno je odgovorila: "Naravno da ne. Ona je moj boravak u vili učinila posebnim i puno ljepšim."

Za kraj je uputila i poruku gledateljima: "To što je netko u emisiji prikazan na određeni način ne znači da je to cijela istina. Svi griješimo, pogotovo u takvim okolnostima gdje su emocije i pritisak veliki. Nemojte suditi o osobi samo na temelju onoga što vidite na TV-u – Nuša je puno više od nekoliko epizoda."

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

