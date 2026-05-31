Gospodin Savršeni

Anastasia o prvom susretu s Petrovom obitelji u Kragujevcu: 'Divni su ljudi. Već tada smo skužili koliko smo slični'

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je odgovarala na brojna pitanja pratitelja, a najviše ih je zanimao njezin odnos s Petrom

31.05.2026 08:00

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je detalje svoje veze s Petrom, njihovog zajedničkog života i uspomena nakon završetka showa.

Jedan pratitelj pitao ju je je li posjetila Kragujevac i kako joj se svidio grad i ljudi. Anastasia je odgovorila: "Jesam, vrlo brzo nakon završetka snimanja. Iskreno, meni je tamo bilo predivno, pogotovo jer sam bila u Petrovom rodnom gradu i imala priliku upoznati i njegove bližnje, koji su stvarno divni ljudi. Već tad smo nekako skužili koliko smo slični i koliko zajedno uživamo u jednostavnim stvarima."

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pratitelje je zanimalo i koliko su dugo zajedno, na što je kratko odgovorila: "Uskoro 7 mjeseci."

Na pitanje kako im je u vezi, Anastasia nije skrivala sreću: "Stvarno nam je prelijepo. Živimo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo."

Otkrila je i koliko se Petar promijenio nakon showa. "Ne bih rekla da se promijenio, više bih rekla da sad imam priliku upoznati neke njegove strane i osobine koje se jednostavno pokažu kad si s osobom koju voliš. Isto kao i ja njemu."

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Otkrila je i što joj je najdraže kod Petra: "Njegova brižnost i način na koji voli. Jednostavno, muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe."

Anastasia je odgovorila i na pitanje je li njima bilo teško skrivati vezu nakon showa: "Vrijeme tijekom emitiranja proveli smo u Zagrebu i naravno da smo bili dosta ograničeni jer nismo smjeli zajedno izlaziti u javnost, ali meni osobno i to nije toliko smetalo jer mi je sama činjenica da sam imala priliku proživjeti cijelo to razdoblje emitiranja zajedno s njim stvarno puno značila. Jednostavno smo poštovali pravila i čekali kraj."

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Za kraj je podijelila i svoju omiljenu zajedničku uspomenu nakon završetka showa: "Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno."

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' spremna za ljeto! Podijelila fotku u badiću i poručila: 'Sezona sunčanja je otvorena'

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na Burj Khalifi. Pozirala u bijelom i očarala fanove

