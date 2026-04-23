Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Anastasia otkrila pravu istinu o prijateljstvu s Nušom: 'Uskoro ćemo se vidjeti'

Ljubavna priča Anastasije i Petra, koja je započela pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', i danas plijeni pažnju javnosti. No, osim romanse koja je osvojila gledatelje, show je iznjedrio i jedno neočekivano, snažno prijateljstvo koje je odoljelo svim izazovima. U nedavnom gostovanju u 'Savršenom podcastu', Anastasia je otvorila dušu o svom jedinstvenom odnosu s Nušom, drugom natjecateljicom s kojom se borila za Petrovo srce

RTL.hr
23.04.2026 07:00

Sudjelovanje u reality showu 'Gospodin Savršeni' nosi brojne pritiske, a situacija postaje posebno napeta kada se dvije prijateljice nađu u borbi za naklonost istog muškarca. Anastasia je za 'Savršeni podcast' priznala da početak nije bio lak te da su se između nje i Nuše znale događati i svađe.

Borba za istog muškarca

"Ja sam nju stvarno zavoljela kao prijateljicu, a što se tiče toga da smo se borile za istog muškarca, tu je na početku bilo dosta dramatično i znale bi se posvađati", iskreno je ispričala Anastasia, dodavši kako je sve to bilo dio kompleksne situacije u kojoj su se našle. Ipak, ključan trenutak dogodio se kada su se stvari između nje i Petra počele razvijati u ozbiljnijem smjeru.

"Što se tiče toga da smo se borile za istog muškarca, tu je na početku bilo dosta dramatično i znale bi se posvađati, to sve, ali u principu, kad sam otišla kod Petra, ona je to stvarno prihvatila lijepo i nismo imali problem", objasnila je, naglašavajući Nušinu zrelost i razumijevanje koje je pokazala unatoč svemu.

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

'Nešto najljepše što mi se desilo u vili'

Unatoč svim dramatičnim trenucima, Anastasia svoje iskustvo u showu ne može zamisliti bez Nuše, za koju kaže da joj je bila najveća podrška. Njihov odnos opisala je kao jednu od najljepših uspomena koje nosi iz tog perioda.

"Moje iskustvo ne bi bilo isto bez nje. Ja ne bih mogla zamisliti taj show bez nje", odlučno je rekla, a zatim dodala emotivnu izjavu: "Ja taj odnos pamtim kao nešto najljepše što se meni tamo desilo u vili. Znači, naravno, tu je Petar, ali u vili, to je Nuša definitivno."

Ove riječi najbolje opisuju dubinu njihovog odnosa koji je nadrastao okolnosti natjecanja. Nije im, kaže, bilo važno mišljenje drugih djevojaka u kući, a ni mišljenje publike. "Držimo se jedna druge i to je to", poručila je.

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Poštovanje i divljenje unatoč svemu

Anastasia nije skrivala divljenje prema Nuši kao osobi, ističući njezinu snagu i karakter. Smatra je iznimno zrelom djevojkom koja zaslužuje svu sreću u životu.

"Smatram da je to cura koja ima jednu jako posebnu životnu priču i da je, unatoč svemu tome, jako divna cura, jako zrela za svoje godine. Ona stvarno zaslužuje puno lijepih stvari u životu", kazala je Anastasia s puno topline.

Njihova priča dokazuje da se i u najkonkurentnijim uvjetima mogu roditi iskreni odnosi, a Anastasijine riječi potvrđuju da je iz showa, osim ljubavi, ponijela i prijateljicu za cijeli život. Potvrdila je da su i dalje u kontaktu te s osmijehom dodala: "Uskoro ćemo se vidjeti", dajući do znanja da je njihovo prijateljstvo tek započelo.

Anastasia i Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

anastasia gospodin savršeni nuša gospodin savršeni gospodin savršeni savršeni podcast
