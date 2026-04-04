Gospodin Savršeni

Anastasia otkrila zašto je odabrala Petra: 'Prema ženama se odnosi s poštovanjem'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je tijekom Q&A-a na Instagramu odgovarala na pitanja fanova

04.04.2026 15:00

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je na Instagram profilu otkrila što ju je privuklo kod Petra te zašto je odlučila biti dio njegovog tima. Njezin odgovor bio je vrlo jasan – od početka je o njemu imala pozitivno mišljenje.

'Fizički je atraktivan'

"Petar me privukao svojom emotivnom zrelošću i načinom na koji se nosi sa situacijama. Uz to je fizički jako atraktivan, ali ono što mi je još važnije – vidi se da je lijepo odgojen i da se prema ženi odnosi s poštovanjem, baš onako kako bih ja voljela da se muškarac ophodi prema meni", napisala je.

FOTO: RTL

Dodala je kako se njezin dojam s vremenom samo učvrstio: "Od samog početka sam imala pozitivno mišljenje o njemu i to se jednostavno nije promijenilo, nego se samo još više produbilo."

Na kraju je istaknula kako je uvijek stajala iza svojih riječi: "I realno, nitko ne može negirati da to nije istina – o njemu sam oduvijek pričala lijepo."

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

gospodin savršeni 2026 anastasia i petar
