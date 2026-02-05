Anastasia otvorila dušu Karlu: 'Hoće li ti biti dovoljna samo jedna žena nakon što 'Gospodin Savršeni' završi?'

Dodatno je objasnila svoju unutarnju borbu, priznavši da joj je potrebna sigurnost. "Ja sam tip cure koja jednostavno voli potvrdu. To je možda moja jedina mana jer konstantno tražim potvrdu", rekla je Anastasia. Karlo je njezinu iskrenost dočekao s razumijevanjem, rekavši kako mu je to "slatko" jer pokazuje da joj je uistinu stalo. No, unatoč njegovim toplim riječima, temeljna sumnja je ostala visjeti u zraku.

Tijekom njihovog razgovora, Anastasia je hrabro priznala ono što je muči. "Malo se bojim da nisi tu, možda iz nekih krivih namjera", povjerila se Karlu , objašnjavajući da je upravo taj strah razlog njezine povremene povučenosti.

Vrhunac njihovog intimnog razgovora dogodio se kada je Anastasia postavila vrlo zanimljivo pitanje. Okružena s dvadeset žena koje se bore za njegovu naklonost, zanimalo ju je što dolazi nakon showa.

"S obzirom na to da si ti nalaziš ovdje među dvadeset žena i vjerujem da ti laska ta uloga, što misliš, kad završi ovo sve, hoće li ti biti dovoljna ljubav i pažnja od samo jedne?", upitala ga je izravno.

Karlo je na njezinu zabrinutost odgovorio uvjeravanjem da su dani površnih odnosa iza njega. "Ja ne tražim neku zezanciju, igru. Prošao sam to", odlučno je rekao, dodavši kako je prerastao takav način života i da bi "radije imao vezu i obitelj".

Na iznenađenje mnogih, Anastasia na kraju spoja nije dobila ružu. Karlo je kasnije objasnio svoju odluku, ne kao znak odbijanja, već kao posljedicu njezine nesigurnosti. "Mislim da je jedan od većih razloga zašto nije dobila ružu to što ona nije sigurna u mene", izjavio je, naglasivši da problem nije u nedostatku privlačnosti, već u nedostatku povjerenja s njezine strane.

