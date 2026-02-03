Anastasia priznaje ljubomoru i borbu za Karlovu pažnju: 'Ne želim ga vidjeti s drugim curama i ne smatram to manom'

Kasnije je 'Gospodin Savršeni' Karlo odlučio pozvati Anastasiju na spoj kako bi razjasnili situaciju. "Ja tražim nešto ozbiljno, ali ne želim nikakve tenzije", rekao je Karlo, pokušavajući smiriti situaciju.

Anastasia nije oklijevala: "Volim iskrenost, to mi je najvažnije. Volim kad ljudi pokažu svoje pravo lice odmah. Upravo zato se ponašam ovako jer ne volim kad ljudi glume nešto što nisu. Ja sam ti odmah pokazala da se želim boriti za tebe."

Iako je bila iskrena u svojim osjećajima, Anastasia je nakon toga priznala svoju ljubomoru: "Mislim da je potpuno prirodno da ja ne želim vidjeti Karla s drugim curama i ne smatram da je to ikakva mana."