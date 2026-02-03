Emisije
Gospodin Savršeni

Anastasia priznaje ljubomoru i borbu za Karlovu pažnju: 'Ne želim ga vidjeti s drugim curama i ne smatram to manom'

Anastasia nije dugo čekala da pokaže koliko je zainteresirana za Karla, a već na prvom cocktail-partyju nije skrivala ljubomoru kad je vidjela da Karlo obraća pažnju na druge djevojke

RTL.hr
03.02.2026 22:45

Kasnije je 'Gospodin Savršeni' Karlo odlučio pozvati Anastasiju na spoj kako bi razjasnili situaciju. "Ja tražim nešto ozbiljno, ali ne želim nikakve tenzije", rekao je Karlo, pokušavajući smiriti situaciju.

Anastasia nije oklijevala: "Volim iskrenost, to mi je najvažnije. Volim kad ljudi pokažu svoje pravo lice odmah. Upravo zato se ponašam ovako jer ne volim kad ljudi glume nešto što nisu. Ja sam ti odmah pokazala da se želim boriti za tebe."

Iako je bila iskrena u svojim osjećajima, Anastasia je nakon toga priznala svoju ljubomoru: "Mislim da je potpuno prirodno da ja ne želim vidjeti Karla s drugim curama i ne smatram da je to ikakva mana."

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia je Karlu poručila da se i on treba malo opustiti, na što je on odgovorio: "Nervozan sam s osobama do kojih mi je stalo."

"Istinski se plašim da ću udaljiti Karla zbog svog karaktera. Možda je dečko stvarno u pravu i možda stvarno trebam spustiti loptu", zaključila je Anastasia, koja se našla na prekretnici u svojoj borbi za Karlovu pažnju.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Anastasijom

