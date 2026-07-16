Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na Instagram! Zapalila mreže novim fotkama u badiću

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je jučer potvrdila prekid s Petrom te je deaktivirala svoj Instagram račun. Sada je profil vratila te je objavila fotografije s mora. Na fotkama pozira u atraktivnom crnom badiću.
Na Instagram profilu je obrisala sve fotografije s Petrom te ga više ne prati.
Podsjetimo, Anastasia je jučer potvrdila prekid. "Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", iskreno je poručila za Net.hr.
Ljubav je započela u showu
Anastasia i Petar upoznali su se tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj je upravo ona osvojila njegovo srce. U velikom finalu Petar joj je uručio posljednju ružu.
Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka showa, a par je redovito dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama te je često isticao kako je njihova veza sve čvršća.
Glasinama je prethodio niz promjena
Podsjetimo, sumnje u probleme u vezi pojavile su se nakon što je Anastasia deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar uklonio njihove zajedničke fotografije sa svog profila.
Iako nije željela otkrivati više detalja o razlozima prekida, njezina izjava jasno je dala do znanja da je odluka donesena nakon što je, kako kaže, bilo narušeno ono što smatra temeljem svake kvalitetne veze.