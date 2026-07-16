Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na Instagram! Zapalila mreže novim fotkama u badiću

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je jučer potvrdila prekid s Petrom te je deaktivirala svoj Instagram račun. Sada je profil vratila te je objavila fotografije s mora. Na fotkama pozira u atraktivnom crnom badiću.

Na Instagram profilu je obrisala sve fotografije s Petrom te ga više ne prati.

Podsjetimo, Anastasia je jučer potvrdila prekid. "Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", iskreno je poručila za Net.hr.