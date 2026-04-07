Anastasia slomljena nakon šokantnog spoja s Petrom: 'Ovo je ponižavajuće'

Spojevi koji su trebali potvrditi njihove osjećaje pretvorili su se u niz neugodnih i bizarnih situacija. Od drskog ponašanja prema osoblju restorana, poklanjanja običnog kamena umjesto znaka pažnje, do vođenja bilješki u crnu knjižicu usred razgovora - svaki trenutak bio je osmišljen da ih izbaci iz takta. Reakcije nisu izostale, a posebno je pogođena bila Anastasia .

Anastasia, vidno potresena, opisala je svoje iskustvo kao potpuno poniženje. "Za mene je ovo baš ponižavajuće, ovakav spoj nikad nisam mislila da ću imati. Katastrofa", rekla je kroz suze, dodajući kako se osjećala uvrijeđeno i posramljeno. "Ja nisam niti u jednom trenu pomislila da je gluma u pitanju. Meni je naš odnos jako bitan i gledam svaki detalj. Čim sam vidjela da je drugačiji nego inače, meni je to bio smak svijeta."

Eksperiment nije slomio samo njihovo povjerenje u partnere, već i u vlastitu prosudbu. Pitanja koja su si postavljale bila su teška i bolna, a osjećaj da su bile izigrane bacio je sjenu na cijelo njihovo iskustvo. "Zapitala sam se, jesam li ja stvarno tako naivna? Jesam li otvorena krivim ljudima i jesam li donijela pravu odluku?", priznala je Anastasia. "Uvijek sam bila uvjerena da jesam i da je to najbolja odluka koju sam donijela. U tom trenu mi je izgledalo kao da sam potpuno fulala."

Kada se Anastasia vratila u vilu, shvatila je da su sve djevojke imale isto iskustvo i da je sve bila šala. "Ovako javno da te netko ponizi, mislim da ne treba baš toliko testirati naše granice. Meni je ovo bilo jako ružno", zaključila je.

