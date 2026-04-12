Anastasia u novom izdanju: Pobjednica 'Gospodina Savršenog' odlučila se na promjenu

Nakon što je obilježila sezonu showa 'Gospodin Savršeni' i privukla veliku pažnju svojom pričom s Petrom, Anastasia i dalje ostaje u fokusu javnosti.
Ovoga puta razlog nisu emocije ni odnosi iz showa, već promjena izgleda koja nije prošla nezapaženo.
Od duge do kratke kose
Anastasia se odlučila na konkretan rez - doslovno. Dugu kosu zamijenila je kraćom, lepršavijom frizurom koja joj daje potpuno drugačiji, svježiji izgled.
Promjena je odmah izazvala reakcije pratitelja, a mnogi se slažu da joj nova frizura odlično pristaje i dodatno naglašava njezinu prirodnu ljepotu.
Priča s Petrom koja je obilježila sezonu
Podsjetimo, Anastasia je bila jedna od ključnih kandidatkinja u showu, a njezin odnos s Petrom pratio se iz epizode u epizodu. Njihova dinamika, emocije i neizvjesnost držali su gledatelje prikovanima uz ekran.
I nakon završetka emisije, interes za njihovu priču ne jenjava, a svaka nova objava dodatno potiče znatiželju publike.
