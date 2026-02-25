Anastasia više nije čvrsto uz Karla! 'Iskreno zbunjena sam. Nisam Petru zatvorila vrata do kraja'

Tijekom dana je došlo do nesporazuma između Anastasije i Petra. "Petar mi je u jednom trenu došao i rekao da on smatra da ja imam određenu ulogu jer konstantno spominjem Karla i onda me pitao zašto držim svijeću njemu i Nuši. Ja ne znam je li njega uvrijedilo što ja stalno spominjem Karla, možda je i to opcija, ali ja sam iskrena u svemu pa tako i u ovome. Ja ne planiram lažno tu biti oko Petra, kad meni do Petra nije ni malo", kazala je Anastasia.

Kasnije tog dana, Petar je odlučio pozvati Anastasiju na razgovor kako bi riješili nesuglasice. "Ovdje je težak život i ponekad mi se sve skupi", kazala je Anastasia, a Petar se našalio da onda pukne na njega.