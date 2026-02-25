Emisije
Gospodin Savršeni

Anastasia više nije čvrsto uz Karla! 'Iskreno zbunjena sam. Nisam Petru zatvorila vrata do kraja'

Nakon što je u show 'Gospodin Savršeni' uveden dramatičan preokret te su timovi zamijenjeni, atmosfera u vilama ispunjena je tenzijama i tihim preispitivanjem. Karlo i Petar, svaki sa skupinom djevojaka onog drugog, dobili su priliku za novi početak, ali i test vjernosti koji je mnoge ostavio zbunjenima

RTL.hr
25.02.2026 22:15

Tijekom dana je došlo do nesporazuma između Anastasije i Petra. "Petar mi je u jednom trenu došao i rekao da on smatra da ja imam određenu ulogu jer konstantno spominjem Karla i onda me pitao zašto držim svijeću njemu i Nuši. Ja ne znam je li njega uvrijedilo što ja stalno spominjem Karla, možda je i to opcija, ali ja sam iskrena u svemu pa tako i u ovome. Ja ne planiram lažno tu biti oko Petra, kad meni do Petra nije ni malo", kazala je Anastasia.

Kasnije tog dana, Petar je odlučio pozvati Anastasiju na razgovor kako bi riješili nesuglasice. "Ovdje je težak život i ponekad mi se sve skupi", kazala je Anastasia, a Petar se našalio da onda pukne na njega.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia, koja je do sada čvrsto stajala uz Karla, nakon iskrenog i emotivnog razgovora s Petrom priznala je da je poljuljana. "Htjela sam mu dati do znanja da sam već odlučila za koga se želim boriti i da želim završiti priču s Karlom", objasnila je svoj početni stav. Međutim, nakon što su se tenzije smirile, priznala je: "Iskreno, sad se osjećam malo zbunjeno jer nisam uopće pomislila da bih dala Petru priliku. Nisam mu zatvorila vrata do kraja. Nije više to toliko 'friend zone' kao što je bio"

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

