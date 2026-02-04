Anastasia za RTL.hr: 'Na prvom cocktail-partyju mi nije bilo ugodno, ali mi je dalo do znanja da će ovo iskustvo biti puno teže'

Kada je riječ o bijeloj ruži, Anastasia se, iako se nadala, nije previše zamarala tim trenutkom. "Nadala sam se da ću je dobiti, no nisam je priželjkivala jer mi grupni spojevi nisu prirodni. Puno sam opuštenija jedan na jedan."

Na prvom cocktail-partyju, Anastasia je shvatila gdje se nalazi i u kakvom formatu sudjeluje. "Tad sam prvi put stvarno shvatila gdje sam i u kakvom sam formatu. Nije mi bilo ugodno, ali mi je dalo do znanja da će ovo iskustvo biti puno teže nego što sam očekivala", priznaje Anastasia za RTL.hr , dodajući da je to bio trenutak koji ju je suočio sa stvarnošću cijelog iskustva.

Iznenadilo ju je, ipak, što su Kaja i Matea dobile bijelu ružu. "Zapravo me ugodno iznenadilo. Već tada sam primijetila da Karla privlače mirnije cure, što mi je pomoglo da shvatim kakav je njegov tip."

Prvi razgovor s Karlom bio je značajan, no Anastasia priznaje da nije ispunio njezina očekivanja zbog njezine nervoze i povučenosti. "Značilo mi je što me pozvao i što je pokazivao interes. Ipak, bila sam dosta povučena i nervozna, a cijela situacija mi je bila nova, pa razgovor nije ispao onako opušteno kako sam se nadala."

Kada je riječ o tome što ju je najviše privuklo kod Karla, Anastasia se prisjeća početnih trenutaka, ali sada s dubljim uvidom. "U tom trenutku to su bili neki mali trenuci, pogledi i osjećaj bliskosti. Danas to gledam puno realnije i s distance."

