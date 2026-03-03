Emisije
Gospodin Savršeni

Anđela se nije uklopila? 'Previše se odvaja i mislim da je cure nisu dobro prihvatile'

Anđela je jedna od kandidatkinja koja je u show 'Gospodin Savršeni' stigla naknadno, a njezin ulazak nije prošao nezapaženo. Već na prvom cocktail-partyju uspjela je izazvati reakcije ostalih djevojaka

RTL.hr
03.03.2026 21:45

Anđela, čim je stigla, upitala je djevojke jesu li očistile kuću, što je mnogima zasmetalo. Komentar je protumačen kao provokacija i stvorio je dodatnu napetost u već ionako osjetljivoj atmosferi.

Žaklina smatra da se Anđela od početka nije uspjela uklopiti. "Ja sam Anđeli rekla da bi možda trebala ići malo među cure i porazgovarati s njima. Previše se odvaja i mislim da je cure nisu dobro prihvatile. Više su prihvatile mene, Sofiju i Ivonu, a Anđela uopće ni ne pokušava", rekla je Žaklina.

Hoće li Anđela uspjeti promijeniti dojam i pronaći svoje mjesto u vili, ostaje za vidjeti.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

