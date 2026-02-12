Emisije
Gospodin Savršeni

Andrea otvorila dušu Karlu! On poručio: 'Inače ne volim da cure puno pričaju, ali ovo mi je bilo čak ugodno'

Na cocktail-partyju uoči ceremonije ruža, Karlo je pozvao Andreu na razgovor

RTL.hr
12.02.2026 21:45

Posebno dirljiv trenutak bila je ispovijest Andree, koja je s Karlom podijelila svoju priču o teškom životnom putu. Priznala je kako dugo vremena ništa u njezinom životu nije išlo kako je željela te da je iskusila i najteže trenutke. "Ništa nije štimalo. Naprosto, sve je bilo na dnu, ali sam ja nekako vjerovala da to nije to, kako ja zaslužujem bolje i više", otvorila je dušu Andrea.

Vidite li kemiju između Karla i Andree?

Unatoč svemu, kako kaže, uvijek je gajila nadu da je stvorena "za neke velike stvari", a ta vjera na kraju joj je i donijela ostvarenje snova. Kroz razgovor je jasno naglasila kako želi da je se percipira kao kompletnu osobu, a ne samo kroz vanjski izgled. "Imam itekako što pametno za reći, da nisam samo lijepa slika, nego sam i karakter", istaknula je, dodavši kako posjeduje samopouzdanje i svjesnost o tome tko je i što je, a na drugima je da to prepoznaju.

"Meni je s tobom jako lijepo. Ja inače ne volim da cure puno pričaju i to mi je malo napadno, ali ovo mi je čak bilo ugodno", kazao je Karlo.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Andreom

