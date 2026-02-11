Andrea ozlijeđena, ali odlučna na grupnom spoju: 'Spremna sam pustiti suze i krv'

Petar i Karlo odabrali su djevojke s kojima će zaigrati ragbi. Iščekivanje je prekinuo dolazak pisma koje je najavilo grupni spoj s jasnom porukom: "Danas je dan za borbu." Petar i Karlo otkrili su da su za djevojke pripremili natjecateljski izazov kako bi vidjeli njihovu snalažljivost i borbenost izvan zone komfora.

Dok su neke djevojke bile uzbuđene zbog prilike da pokažu svoju sportsku stranu, druge nisu skrivale strah. Slično je razmišljala i Andrea, koja je zbog nezgode s noktom dramatično najavila: "Pukao mi je nokat na sred živca i ako me zakači lopta, bit će krvi." Na pitanje je li spremna pustiti krv za pobjedu, odlučno je odgovorila: "I suze i krv, sve. Ili tako ili ništa."