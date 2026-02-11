Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Andrea ozlijeđena, ali odlučna na grupnom spoju: 'Spremna sam pustiti suze i krv'

Novi grupni spoj podigao je adrenalin među djevojkama

RTL.hr
11.02.2026 21:45

Petar i Karlo odabrali su djevojke s kojima će zaigrati ragbi. Iščekivanje je prekinuo dolazak pisma koje je najavilo grupni spoj s jasnom porukom: "Danas je dan za borbu." Petar i Karlo otkrili su da su za djevojke pripremili natjecateljski izazov kako bi vidjeli njihovu snalažljivost i borbenost izvan zone komfora.

Dok su neke djevojke bile uzbuđene zbog prilike da pokažu svoju sportsku stranu, druge nisu skrivale strah. Slično je razmišljala i Andrea, koja je zbog nezgode s noktom dramatično najavila: "Pukao mi je nokat na sred živca i ako me zakači lopta, bit će krvi." Na pitanje je li spremna pustiti krv za pobjedu, odlučno je odgovorila: "I suze i krv, sve. Ili tako ili ništa."

Karlo i Andrea, Gospodin Savršeni
Karlo i Andrea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Tijekom priprema, Karlo je primijetio Andreinu nelagodu zbog ozljede te joj je prišao kako bi je ohrabrio. "Vidio sam na njoj da joj nije baš ugodno i ne snalazi se u ovoj situaciji. Jednostavno sam joj htio dati do znanja da je sve ok, da smo svi skupa i da se zabavljamo", istaknuo je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Andreom

petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Manuela za RTL.hr nakon što ju je Petar izbacio iz 'Gospodina Savršenog': 'Bila sam zbunjena'

Tko je Maša iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna crnka iz BiH zaljubila se u Petra

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'

ANKETA Vidite li snažnu kemiju između Ive i Karla?

Rubina iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto se preselila u Dubai odmah nakon showa: 'Osjetila sam potrebu'