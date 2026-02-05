Emisije
Anita Martinović u novoj voditeljskoj ulozi na RTL-u: 'Veselim se svemu što ovaj projekt donosi'

Anita Martinović voditeljica je novog formata na RTL-ovim kanalima. Glavno je lice 'Savršenog podcasta' koji će ugostiti glavne aktere pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

05.02.2026 13:27

Anita Martinović, prepoznatljivo RTL-ovo lice i dugogodišnja voditeljica popularne emisije 'Ljubav je na selu' okušat će se u novoj ulozi. Nakon što je nedavno privela kraju još jednu uspješnu, osamnaestu sezonu omiljenog showa, Anita je spremna za novi profesionalni izazov. Ovoga puta, svoju strast prema komunikaciji i ljudskim pričama prenosi u nešto duži format - Savršeni Podcast.

Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Uz RTL-ov projekt 'Gospodin Savršeni' veže je druga sezona, kada se i sama kao kandidatkinja borila za srce gospodina savršenog Mije Matića. Upravo joj je ovaj show otvorio vrata televizijske karijere. Simbolika je jasna: krug se zatvara, a žena koja je nekoć tražila ljubav pred kamerama sada će se pronaći u ulozi voditeljice podcasta koji u iduća dva mjeseca ugostiti glavne aktere pete sezone - Karla i Petra te djevojke iz showa. 

"Jako sam sretna i zahvalna što sam djelom projekta 'Savršeni podcast' jer mi daje priliku spojiti ljubav prema komunikaciji i iskustvo koje sam stekla kroz sudjelovanje u showu, a s druge strane imam i sama priliku dodatno rasti i razvijati se kao voditeljica kroz različite formate. Posebno mi je drago što kroz ovaj format možemo publici približiti kandidat na jedan veseliji i opušteniji način. Želja mi je da se gosti kod mene osjećaju ugodno, sigurno i dovoljno slobodno da pokažu sebe baš onakvi kakvi jesu. Vjerujem da publika voli autentične priče, a upravo to želimo ponuditi kroz podcast. Veselim se svakom novom razgovoru i svemu što ovaj projekt tek donosi", rekla je Anita. 

Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

U prvoj i drugoj epizodi podcasta, Anita će ugostiti Karla i Petra, koji će otkriti sve o snimanju showa, očekivanjima i stvarnosti koja je na kraju bila u potpunosti drugačija. Što se dogodi na Kreti, ne ostaje samo na Kreti, a o tome će Anita razgovarati i s kandidatkinjama. 

Prvu epizodu 'Savršenog Podcasta' ne propustite u petak u 9 sati na RTL.hr-u i RTL YouTube kanalu.

POGLEDAJTE VIDEO IZ SHOWA 'GOSPODIN SAVRŠENI':

