Anita Martinović za RTL.hr o tome je li napokon pronašla svojeg 'Gospodina Savršenog': 'Vrijeme će pokazati'

''Moram priznati da su me baš ponijele emocije kada sam došla na ovo predstavljanje nove sezone. Za mene je zapravo u tom showu sve i počelo. Počela sam kao kandidatkinja, a danas sam tu kao voditeljica jedne od najzabavnijih i najgledanijih emisija. Za mene je to bilo jedno savršeno iskustvo'', priznala je.

Također, Anita je djevojkama u showu dala savjet. ''Prva dva dana bilo mi je najteže dok nisam shvatila da trebam biti svoja. To je možda najbolji savjet – budite svoje, proživite to iskustvo do kraja najbolje moguće i to će biti više nego dovoljno'', rekla je Anita.

