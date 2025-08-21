Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

ANKETA Glorija i Laura ili Marinela i Barbara – koji duo iz 'Gospodina Savršenog' vam je bolji?

Četvrta sezona Gospodina Savršenog' donijela je brojna prijateljstva, a neka su se nastavila i nakon završetka showa. Posebno su se izdvojila dva tandema - Barbara i Marinela te Glorija i Laura

RTL.hr
21.08.2025 09:59

Barbara i Marinela su od izlaska iz showa nerazdvojne. Njihova bliskost, zajedničke pustolovine i energija osigurale su im status najstabilnijeg dua koji je proizašao iz ove sezone. S druge strane, ni Glorija i Laura ne zaostaju. Njihovo prijateljstvo ostalo je jednako snažno, redovito se druže i izlaze, a jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je pravu lavinu komentara. Laura je tada objavila story uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

Laura i Glorija, Marinela i Barbara, Gospodin Savršeni
Laura i Glorija, Marinela i Barbara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ubrzo se u priču uključila i Marinela, koja je Laurin story pretvorila u lekciju iz manifestacije. Objasnila je razliku između pozitivne afirmacije i poruka koje uključuju uspoređivanje i omalovažavanje drugih. Njezina objava privukla je veliku pažnju jer je istaknula koliko je važno fokusirati se na vlastiti uspjeh i energiju, bez potrebe za uspoređivanjem. Nakon toga reagirala je i Glorija, naglašavajući kako njihov story nije bio upućen nikome već samo izražavanje sreće što su ponovno zajedno. Dodala je i da ne planira nastavljati rasprave ni spuštati se na 'fejk robotske nivoe', jasno stavljajući točku na priču.

Anketa
Tko vam je bolji duo iz 'Gospodina Savršenog'?

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

gospodin savršeni voyo laura marinela barbara glorija
Gospodin Savršeni

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Moglo bi te zanimati

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' podigla prašinu vrućim fotkama iz Beograda: 'Bombetina'

Iznenadila pratitelje! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala prije pet godina: 'Bila sam potpuno drugačija'

Napokon zajedno! Pobjednice Maida i Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelile poseban trenutak

Laura iz 'Gospodina Savršenog' donijela novu odluku o izgledu: 'Vraćaju se ekstenzije i fileri'

Selmino ljeto iz snova! Sad uživa u Crnoj Gori, pratitelje počastila provokativnim fotografijama: 'Hoćeš se udati za mene?'