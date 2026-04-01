Gospodin Savršeni

ANKETA Gospodin Savršeni Karlo se dosad ljubio s Helenom i Kajom. Tko vam je bolji par?

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' ulazi u napetu završnicu

01.04.2026 14:00

Karlo je do sada razmijenio poljubac s dvije djevojke - s Kajom i Helenom. Dok je jedna veza od početka prštala od strasti, druga je put do bliskosti gradila polako i uz puno prepreka.

Anketa
Tko vam je bolji par?

Kaja i Karlo

Odnos Kaje i Karla od samog je početka bio ispunjen snažnom kemijom. Prvi poljubac sezone dogodio se tijekom njihovog spoja nasamo, kada je Karlo priznao da se uz nju osjeća najopuštenije. Nakon što je Kaja zagonetno odgovorila na pitanje što bi učinila bez kamera, pao je poljubac koji je sve potvrdio. "Karlo se dobro ljubi", kratko je uz osmijeh komentirala. Njihova bliskost okrunjena je i drugim poljupcem na adrenalinskom spoju na stijeni za penjanje, nakon čega je Karlo izjavio: "Naš odnos je vrlo ozbiljan", čime je Kaja učvrstila status glavne favoritkinje i izazvala ljubomoru u vili.

Helenin zid: dva odbijanja i poljubac koji se dugo čekao

Priča s Helenom, stjuardesom koju je Karlo poznavao i prije showa, bila je znatno kompliciranija. Iako je postojala privlačnost, Helena ga je čak dva puta odbila. Prvi put zbog sumnji u njegovu iskrenost, poljuljana glasinama o njegovim poljupcima s drugim djevojkama. "To meni nije iskreno s njegove strane", poručila mu je. Ubrzo nakon, Karlo je ponovno pokušao, no Helena je objasnila da se ne može opustiti pred kamerama. Na cocktail-partyju pao je i taj dugo iščekivani poljubac, potvrdivši da je Helena jedna od najozbiljnijih kandidatkinja.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

