Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni', smještena na idiličnu grčku Kretu, donijela je dvostruku dozu romantike i drame s Petrom i Karlom. Ipak, uz borbu za njihova srca, u vili se odvija paralelna priča koja nerijetko zasjeni glavnu - a to je složena dinamika odnosa među djevojkama

icon-close

U središtu te priče našle su se Slovenka Nuša i Zadranka Anastasia, čiji je odnos prošao put od otvorenog neprijateljstva do naizgled neraskidivog prijateljstva, ali sada se čini da je to prijateljstvo ponovno na kušnji.

Početak obilježen netrpeljivošću i teškim riječima

Od prvog dana u vili bilo je jasno da između Nuše i Anastasije ne cvjetaju ruže. Nuša nije skrivala svoju netrpeljivost, otvoreno govoreći kako joj Anastasia "nije sjela" i optuživala ju je da je neiskrena te da je u show došla samo igrati igru, a ne zaista osvojiti Karla.

Anketa Hoće li prijateljstvo Nuše i Anastasije preživjeti ljubavne zavrzlame? Da Ne Muškarac Žena Da 22 Ne 101 Da 6 Ne 7 Da 16 Ne 94 Ukupno Muškarac Žena

U trenutku kada su se čini da će odnosi ostati zauvijek napeti, dogodio se preokret koji nitko nije očekivao - Nuša je prišla Anastasiji i iskreno joj se ispričala. Ta je gesta promijenio dinamiku među njima; od ljutih suparnica napravile su neraskidivo prijateljstvo i savezništvo unutar vile. Ipak, neke druge kandidatkinje, sumnjale su u iskrenost ove veze, smatrajući njihov nagli zaokret strateškim potezom za privlačenje pažnje Karla.

Prijateljstvo na prvom velikom testu

Njihovo prijateljstvo prvi je pravi test doživjelo kada je Karlo izabrao Anastasiju za solo spoj, no Jelena G. joj je preotela spoj. Na idućem cocktail-partyju Karlo je odmah pozvao Anastasiju na razgovor te joj dao ružu. Nuša nije ostala ravnodušna. Glasno je izrazila kako ne misli da je Anastasia zaslužila ružu koju je dobila, jer joj se činilo da Anastasia nije napravila ništa da bi je zaslužila nakon što joj je spoj bio oduzet.

icon-close

Zamjena timova i nova dinamika

Nakon što su timovi zamijenjeni, situacija se dodatno zakomplicirala. Nuša je bacila oko na Petra. U međuvremenu, Petar je pozvao Anastasiju na razgovor i ona mu je priznala da mu "nije zatvorila vrata do kraja", što sugerira da bi moglo doći do novih tenzija među njima, ali i dodatnih ispita njihovog prijateljstva. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.