ANKETA Je li Marinelu izjava da zajedno rade photoshootinge stajala pobjede?

Marinela je Šiminom bratu otkrila svoje želje sa Šimom i kako zamišlja njihovu budućnost. ''Mi u mojoj glavi, negdje, već živimo zajedno, radimo zajednička snimanja jer želim to i sama pa što ne bih i s njim. Imam par poznanica koje to rade sa svojim dečkima i putuju. Imaš društvene mreže, pratiš ih – to mi je bilo uvijek onako... Želim i ja nekog frajera s kojim mogu putovati i raditi snimanja van Hrvatske'', objasnila je Marinela, a Šimin brat Jakov baš ne zamišlja takvu bratovu budućnost.

''Mislim da je moj brat puno više od fotografiranja, mislim da puno više nudi kao osoba, bez obzira na to što fenomenalno izgleda, što je stvarno frajer. No, mislim da je on više od te puke slike i toga izgleda'', komentirao je Jakov.