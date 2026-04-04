ANKETA Koja djevojka će osvojiti Petrovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

Gospodin Savršeni

Koja djevojka će osvojiti Petrovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' bliži se svome kraju, a Petar je pred jednom od najtežih odluka

04.04.2026 16:00

U samoj završnici 'Gospodina Savršenog' za Petrovo srce bore se tri polufinalistice: Anastasia, Monika i Smiljana. Svaka od njih s Petrom je izgradila jedinstven odnos, a pitanje tko će dobiti posljednju ružu napetije je no ikad prije

Anastasia: Strastvena i filmska romansa

Odnos Petra i 22-godišnje Zadranke Anastasije mnogi gledatelji opisuju kao "filmsku priču". Iako je isprva bila u timu Karla, kemija između nje i Petra postala je nezaustavljiva. Ključni trenutak bio je prvi poljubac koji je oduševio gledatelje, a Petar ga je opisao kao trenutak u kojem je za njega vrijeme stalo. Njihovu vezu obilježili su snažna privlačnost i duboki razgovori, ali i kontroverze zbog njezina "prelaska" u Petrovu vilu, što je unijelo nemir među ostale djevojke.

Monika: Mirna luka i siguran izbor

Za razliku od dramatičnog odnosa s Anastasijom, veza s Monikom (32) od početka se razvijala mirno i stabilno. Petar joj je već na prvom susretu dodijelio bijelu ružu, dajući joj do znanja da ga je zaintrigirala. Njihov se odnos temelji na zrelosti, sličnim životnim vrijednostima i iskustvima. Tijekom showa često su vodili ozbiljne razgovore o budućnosti.

Smiljana: Nepredvidiva zagonetka koju Petar želi riješiti

Smiljana je u showu poznata po svojoj izravnosti i britkom humoru, a njezin je odnos s Petrom bio pun uspona i padova. Dok je s jedne strane pokazala odanost odbivši Karlovu ružu, s druge je strane zbunjivala Petra svojom neuhvatljivom prirodom. Njihov solo spoj uz "ljubavne rakije" otkrio je opuštenu atmosferu, ali i Petrovu nesigurnost. "Još uvijek nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivni", priznao je tada. Svojim provokativnim odgovorima, poput onog da bi u životu voljela probati "njega", Smiljana je za Petra ostala "zagonetka koju želi riješiti".

Pred Petrom je odluka između tri potpuno različita puta. Koga će odabrati?

Anketa
Koja djevojka će osvojiti Petrovo srce?

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

Antonela nakon ispadanja poslala snažnu poruku: 'Bila sam hrabra i zadržala dostojanstvo'

Tko govori istinu u 'Gospodinu Savršenom'? 'Nijednu curu nisam poljubio van kamere'

Antonela za RTL.hr nakon ispadanja: 'Iznenadilo me kada je Petar rekao da su moji osjećaji jači od njegovih, ali očito je bilo tako'

Odluka je pala! Petar poslao Antonelu kući, a ostavio Smiljanu

Napetost na gusarskoj zabavi! Smiljanin potez izazvao nelagodu, a Petrova reakcija iznenadila sve

Žestoki okršaj u vili! Nuša i Žaklina bez zadrške jedna na drugu: 'Ova guska mi govori da sam promašila reality'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?