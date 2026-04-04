ANKETA Koja djevojka će osvojiti Petrovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

U samoj završnici 'Gospodina Savršenog' za Petrovo srce bore se tri polufinalistice: Anastasia, Monika i Smiljana. Svaka od njih s Petrom je izgradila jedinstven odnos, a pitanje tko će dobiti posljednju ružu napetije je no ikad prije
Anastasia: Strastvena i filmska romansa
Odnos Petra i 22-godišnje Zadranke Anastasije mnogi gledatelji opisuju kao "filmsku priču". Iako je isprva bila u timu Karla, kemija između nje i Petra postala je nezaustavljiva. Ključni trenutak bio je prvi poljubac koji je oduševio gledatelje, a Petar ga je opisao kao trenutak u kojem je za njega vrijeme stalo. Njihovu vezu obilježili su snažna privlačnost i duboki razgovori, ali i kontroverze zbog njezina "prelaska" u Petrovu vilu, što je unijelo nemir među ostale djevojke.
Monika: Mirna luka i siguran izbor
Za razliku od dramatičnog odnosa s Anastasijom, veza s Monikom (32) od početka se razvijala mirno i stabilno. Petar joj je već na prvom susretu dodijelio bijelu ružu, dajući joj do znanja da ga je zaintrigirala. Njihov se odnos temelji na zrelosti, sličnim životnim vrijednostima i iskustvima. Tijekom showa često su vodili ozbiljne razgovore o budućnosti.
Smiljana: Nepredvidiva zagonetka koju Petar želi riješiti
Smiljana je u showu poznata po svojoj izravnosti i britkom humoru, a njezin je odnos s Petrom bio pun uspona i padova. Dok je s jedne strane pokazala odanost odbivši Karlovu ružu, s druge je strane zbunjivala Petra svojom neuhvatljivom prirodom. Njihov solo spoj uz "ljubavne rakije" otkrio je opuštenu atmosferu, ali i Petrovu nesigurnost. "Još uvijek nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivni", priznao je tada. Svojim provokativnim odgovorima, poput onog da bi u životu voljela probati "njega", Smiljana je za Petra ostala "zagonetka koju želi riješiti".
Pred Petrom je odluka između tri potpuno različita puta. Koga će odabrati?
