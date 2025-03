ANKETA Milošu su preostale Barbara, Glorija i Maida: Koju će odabrati?

"Barbarino noćenje kod Miloša moglo bi biti odličan pokazatelj za mene. Takve situacije donose odgovore i otvaraju oči. Ako se nakon toga Miloševo ponašanje prema meni promijeni, to će mi reći sve što trebam znati", rekla je Maida za RTL.hr.

Barbara je dobila "dodatne bodove" kod Miloša kada je pripremila kuvertu s pitanjima za njega. "Meni je lakše to napisati pa neka on to meni donese sljedeći put sa svojim odgovorima, ja to sve volim tako riješiti", priznala je.