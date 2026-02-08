ANKETA Poljubac na prvom spoju? Djevojke u vili 'Gospodina Savršenog' komentiraju - je li prerano?

Dok su prvi spojevi u vili 'Gospodina Savršenog' počeli, djevojke su se počele otvarati o temi prvih poljubaca. Bi li se one poljubile na prvom spoju ili bi radije pričekale da bolje upoznaju Gospodina Savršenog? Maja i Anastasia su nakon zajedničkog fotografiranja bile pozvane na spoj nasamo, a mnoge djevojke su s nestrpljenjem iščekivale dojmove i informacije o tome je li pao prvi poljubac. "Meni je to malo nenormalno, ali svatko ima svoj princip i ukus", komentirala je Veselka.

"Mislim da je prerano, ali ako su imali neku kemiju, ja ne bih osuđivala", izjavila je Maša.

U vili se tako stvorila prava rasprava o tome što je prihvatljivo na prvom spoju, a što bi moglo biti prebrzo.