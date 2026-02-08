Emisije
Gospodin Savršeni

ANKETA Poljubac na prvom spoju? Djevojke u vili 'Gospodina Savršenog' komentiraju - je li prerano?

Krenuli su prvi spojevi nasamo, a s njima su došla i očekivanja – hoće li se dogoditi prvi poljubac u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog'?

RTL.hr
08.02.2026 18:00

Dok su prvi spojevi u vili 'Gospodina Savršenog' počeli, djevojke su se počele otvarati o temi prvih poljubaca. Bi li se one poljubile na prvom spoju ili bi radije pričekale da bolje upoznaju Gospodina Savršenog? Maja i Anastasia su nakon zajedničkog fotografiranja bile pozvane na spoj nasamo, a mnoge djevojke su s nestrpljenjem iščekivale dojmove i informacije o tome je li pao prvi poljubac. "Meni je to malo nenormalno, ali svatko ima svoj princip i ukus", komentirala je Veselka.

"Mislim da je prerano, ali ako su imali neku kemiju, ja ne bih osuđivala", izjavila je Maša.

U vili se tako stvorila prava rasprava o tome što je prihvatljivo na prvom spoju, a što bi moglo biti prebrzo.

Anketa
Poljubac na prvom spoju: Da ili ne?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

