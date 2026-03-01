ANKETA S kim Anastasia ima više kemije - s Karlom ili s Petrom?

Na početku svog putovanja s Karlom, Anastasia nije krila intenzivan interes za njega. Njezin pristup ponekad je rezultirao i ljubomornim reakcijama, osobito kad bi Karlo obraćao pažnju na druge kandidatkinje. Unatoč tome, oboje su radili na tome da prevladaju nesigurnosti. Karlo joj je čak poklonio ružu i naglasio da je to priznanje njezine strpljivosti i truda koji ulaže u odnos. U jednom od dubljih trenutaka, Anastasia je Karlu otvorila dušu o vlastitim strahovima i nesigurnostima.
Nova mogućnost nakon zamjene timova
Nakon što su timovi zamijenjeni i Anastasia je završila u Petrovom okruženju, dinamika se ponovno promijenila i to u emocionalnom smislu. Petar je pokazao zanimanje za Anastasiju, što je kulminiralo i nekim napetijim trenucima nakon kojih su uspjeli lijepo razgovarati i raščistiti nesuglasice koje su se pojavile. Anastasia je nakon tih razgovora jasno rekla da nije potpuno zatvorila vrata Petru, čime je priznala da još uvijek razmatra mogućnost dubljeg povezanosti.
