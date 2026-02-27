Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

ANKETA S kim Maja ima više kemije - s Petrom ili Karlom?

Maja je postala jedna od najupečatljivijih kandidatkinja nove sezone 'Gospodina Savršenog', ali ne samo zbog svog šarma, već i zbog odnosa koje gradi s Petrom i Karlom

RTL.hr
27.02.2026 13:00

Majina veza s Petrom razvijala se postepeno, ali stabilno. Od prvih grupnih spojeva - uključujući utakmicu ragbija i zajedničku fotosession avanturu - do solo trenutaka kao što je zajednički shopping te intimniji razgovori, Maja i Petar pokazali su ugodnu i prirodnu povezanost. Maja je čak dobila ružu od Petra na spoju, što je značajno jer Petar nije poznat kao netko tko olako dijeli ruže na spojevima. Njihovi razgovori često su opušteni, čak i na cocktail-partyjima, gdje se nerijetko mogu vidjeti kako razgovaraju jedan pored drugoga bez tenzija.

Petar i Maja, Gospodin Savršeni
Petar i Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No, promjena timova unijela je potpuno novu dinamiku. Sada kada je Maja imala priliku provoditi više vremena s Karlom, iskristalizirala se nova kemija. Njihovi razgovori u bazenu - puni smijeha, flerta i intenzivnih pogleda pokazali su da između njih postoji dublji interes. Karlov solo spoj s Majom u kočiji dodatno je pojačao tu povezanost: razgovarali su o prošlosti, smijali se i jasno pokazali da među njima postoji privlačnost koja se ne može ignorirati. Maja je to sve i sama priznala.

Anketa
S kim Maja ima više kemije?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 maja gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Jednu djevojku u 'Gospodinu Savršenom' u potpunosti je opčinio Petar: Što će na to reći Karlo?

Njihov poljubac uzdrmao je vilu 'Gospodina Savršenog', djevojke ne prestaju šuškati

Maja zaljubljena u Petra i Karla? 'To njezino ponašanje mi je čudno i nemam riječi, doslovno sam u šoku'

Nuša promijenila ploču: 'Petar je baš džentlmen, a Karlo se čini kao nezreo muškarac'

Maji se više sviđa Karlo?: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i mogu reći da mi je ovo ugodan prijelaz'

Maja otkrila tešku prošlost na dejtu s Karlom: 'To me iskreno promijenilo'