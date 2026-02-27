ANKETA S kim Maja ima više kemije - s Petrom ili Karlom?

Maja je postala jedna od najupečatljivijih kandidatkinja nove sezone 'Gospodina Savršenog', ali ne samo zbog svog šarma, već i zbog odnosa koje gradi s Petrom i Karlom

icon-close

Majina veza s Petrom razvijala se postepeno, ali stabilno. Od prvih grupnih spojeva - uključujući utakmicu ragbija i zajedničku fotosession avanturu - do solo trenutaka kao što je zajednički shopping te intimniji razgovori, Maja i Petar pokazali su ugodnu i prirodnu povezanost. Maja je čak dobila ružu od Petra na spoju, što je značajno jer Petar nije poznat kao netko tko olako dijeli ruže na spojevima. Njihovi razgovori često su opušteni, čak i na cocktail-partyjima, gdje se nerijetko mogu vidjeti kako razgovaraju jedan pored drugoga bez tenzija.

icon-expand Petar i Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

No, promjena timova unijela je potpuno novu dinamiku. Sada kada je Maja imala priliku provoditi više vremena s Karlom, iskristalizirala se nova kemija. Njihovi razgovori u bazenu - puni smijeha, flerta i intenzivnih pogleda pokazali su da između njih postoji dublji interes. Karlov solo spoj s Majom u kočiji dodatno je pojačao tu povezanost: razgovarali su o prošlosti, smijali se i jasno pokazali da među njima postoji privlačnost koja se ne može ignorirati. Maja je to sve i sama priznala.

Anketa S kim Maja ima više kemije? S Petrom S Karlom Muškarac Žena S Petrom 281 S Karlom 252 S Petrom 16 S Karlom 27 S Petrom 265 S Karlom 225 Ukupno Muškarac Žena