ANKETA Tko će osvojiti Karlovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

Nakon tjedana ispunjenih romantičnim spojevima, dramatičnim preokretima i iskrenim emocijama, ostale su samo tri djevojke koje se bore za njegovu naklonost. Svaka od njih s Karlom je izgradila jedinstven odnos, a gledatelji su podijeljeni oko toga koja bi trebala dobiti posljednju ružu. Tko je najbliži Karlovom srcu: Kaja, Helena ili Nuša?

Anketa Tko će osvojiti Karlovo srce? Nuša Kaja Helena Muškarac Žena Nuša 190 Kaja 2966 Helena 1619 Nuša 29 Kaja 218 Helena 201 Nuša 161 Kaja 2748 Helena 1418 Ukupno Muškarac Žena

Odnos Kaje i Karla od samog je početka bio ispunjen snažnom i očitom kemijom. Ova instruktorica surfanja koja živi na Tenerifima prva je djevojka s kojom je Karlo imao spoj nasamo i s kojom je pao prvi poljubac sezone. Njezina zrelost, staloženost i sportska narav brzo su ga osvojile, a on je njihov odnos u jednom trenutku opisao kao "vrlo ozbiljan". Iako je priznala da je s vremenom postajala sve nervoznija zbog rastućih emocija, Kaja je ostala vjerna sebi. "Smatram da u ljubavi nema konkurencije. Ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno", izjavila je.

Priča s Helenom bila je znatno kompleksnija. Karlo i ova 28-godišnja stjuardesa poznavali su se i prije showa, što je unijelo dodatnu dimenziju u njihov odnos. Helena ga je isprva čak dva puta odbila, sumnjajući u njegovu iskrenost i osjećajući nelagodu pred kamerama. No, kako je show odmicao, njihov se odnos produbio, a dugo iščekivani poljubac potvrdio je da među njima postoji nešto više.

Dvadesetogodišnja studentica prava iz Ljubljane definitivno je unijela najviše drame u završnicu showa. Sebe opisuje kao osobu koja se voli raspravljati, a njezin britak jezik i čvrst stav nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Odnos s Karlom obilježile su tetovaže sa sličnim motivima koje su zajedno napravili, ali i glasine o poljupcu izvan kamera koje su uzdrmale odnose u vili. Karlo joj je otvoreno priznao da sumnja u njezine namjere, no ipak joj je dao posljednju šansu, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti oko toga vjeruje li joj doista.

