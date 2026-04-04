ANKETA Tko će osvojiti Karlovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

Nakon tjedana ispunjenih romantičnim spojevima, dramatičnim preokretima i iskrenim emocijama, ostale su samo tri djevojke koje se bore za njegovu naklonost. Svaka od njih s Karlom je izgradila jedinstven odnos, a gledatelji su podijeljeni oko toga koja bi trebala dobiti posljednju ružu. Tko je najbliži Karlovom srcu: Kaja, Helena ili Nuša?
Kaja
Odnos Kaje i Karla od samog je početka bio ispunjen snažnom i očitom kemijom. Ova instruktorica surfanja koja živi na Tenerifima prva je djevojka s kojom je Karlo imao spoj nasamo i s kojom je pao prvi poljubac sezone. Njezina zrelost, staloženost i sportska narav brzo su ga osvojile, a on je njihov odnos u jednom trenutku opisao kao "vrlo ozbiljan". Iako je priznala da je s vremenom postajala sve nervoznija zbog rastućih emocija, Kaja je ostala vjerna sebi. "Smatram da u ljubavi nema konkurencije. Ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno", izjavila je.
Helena
Priča s Helenom bila je znatno kompleksnija. Karlo i ova 28-godišnja stjuardesa poznavali su se i prije showa, što je unijelo dodatnu dimenziju u njihov odnos. Helena ga je isprva čak dva puta odbila, sumnjajući u njegovu iskrenost i osjećajući nelagodu pred kamerama. No, kako je show odmicao, njihov se odnos produbio, a dugo iščekivani poljubac potvrdio je da među njima postoji nešto više.
Nuša
Dvadesetogodišnja studentica prava iz Ljubljane definitivno je unijela najviše drame u završnicu showa. Sebe opisuje kao osobu koja se voli raspravljati, a njezin britak jezik i čvrst stav nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Odnos s Karlom obilježile su tetovaže sa sličnim motivima koje su zajedno napravili, ali i glasine o poljupcu izvan kamera koje su uzdrmale odnose u vili. Karlo joj je otvoreno priznao da sumnja u njezine namjere, no ipak joj je dao posljednju šansu, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti oko toga vjeruje li joj doista.
