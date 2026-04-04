Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

ANKETA Tko će osvojiti Karlovo srce u 'Gospodinu Savršenom'?

Peta sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' bliži se svom uzbudljivom vrhuncu, a Karlo je pred najtežom odlukom dosad

RTL.hr
04.04.2026 17:00

Nakon tjedana ispunjenih romantičnim spojevima, dramatičnim preokretima i iskrenim emocijama, ostale su samo tri djevojke koje se bore za njegovu naklonost. Svaka od njih s Karlom je izgradila jedinstven odnos, a gledatelji su podijeljeni oko toga koja bi trebala dobiti posljednju ružu. Tko je najbliži Karlovom srcu: Kaja, Helena ili Nuša?

Anketa
Tko će osvojiti Karlovo srce?

Kaja

Odnos Kaje i Karla od samog je početka bio ispunjen snažnom i očitom kemijom. Ova instruktorica surfanja koja živi na Tenerifima prva je djevojka s kojom je Karlo imao spoj nasamo i s kojom je pao prvi poljubac sezone. Njezina zrelost, staloženost i sportska narav brzo su ga osvojile, a on je njihov odnos u jednom trenutku opisao kao "vrlo ozbiljan". Iako je priznala da je s vremenom postajala sve nervoznija zbog rastućih emocija, Kaja je ostala vjerna sebi. "Smatram da u ljubavi nema konkurencije. Ako će imati bolju konekciju s nekom drugom curom, onda nama nikada nije bilo suđeno", izjavila je.

Helena

Priča s Helenom bila je znatno kompleksnija. Karlo i ova 28-godišnja stjuardesa poznavali su se i prije showa, što je unijelo dodatnu dimenziju u njihov odnos. Helena ga je isprva čak dva puta odbila, sumnjajući u njegovu iskrenost i osjećajući nelagodu pred kamerama. No, kako je show odmicao, njihov se odnos produbio, a dugo iščekivani poljubac potvrdio je da među njima postoji nešto više.

Nuša

Dvadesetogodišnja studentica prava iz Ljubljane definitivno je unijela najviše drame u završnicu showa. Sebe opisuje kao osobu koja se voli raspravljati, a njezin britak jezik i čvrst stav nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Odnos s Karlom obilježile su tetovaže sa sličnim motivima koje su zajedno napravili, ali i glasine o poljupcu izvan kamera koje su uzdrmale odnose u vili. Karlo joj je otvoreno priznao da sumnja u njezine namjere, no ipak joj je dao posljednju šansu, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti oko toga vjeruje li joj doista.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Moglo bi te zanimati

Kako je pukao odnos Karla i Soraye? Karlo priznao: 'Razmišljao sam cijelo vrijeme trebam li joj dati priliku ili ne'

Tko govori istinu u 'Gospodinu Savršenom'? 'Nijednu curu nisam poljubio van kamere'

Žaklina ostala bez ruže i ispala iz showa! 'Karlo ne treba vjerovati Nuši, njoj je bitan samo plasman u finale'

Kaos u vili! Glasine o poljupcu Karla i Nuše zapalile odnose

Karlo izbacio Sorayu iz showa! 'Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu prijeći'

Drama pred finale! Karlo optužio Sorayu da ima dečka – ona ostala bez riječi

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?