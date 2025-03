ANKETA Za Šimu se bore Vanja, Marinela i Mia: Koju će odabrati?

''Jesi li ti spreman da ja tebi kažem gdje ja sebe vidim? Ti si meni već u glavi – to je to, mi živimo zajedno, mi smo zajedno, mi već u m ojoj glavi imamo snimanja, mi dalje u životu koračamo zajedno, ali sad ne znam želiš li ti to čuti'', priznala mu je veselo Marinela i iznenadila Šimu.

''Pitao sam i očekivao iskren odgovor, prije svega'', komentirao je Šime, a ona mu je rekla da smatra kako ne bi do ovdje dogurala, da nema to u glavi. ''Sad iz razgovora sa Glorijom i djevojkama sam shvatila da ti to, ustvari, trebam reći. Ne znanima me hoćeš li se ti sada preplašiti ili ne'', objasnila je i dodala kako smatra da treba znati na čemu je da bude 100 posto sigurna.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite za koju će se djevojku Miloš na kraju odlučiti?