ANKETA Zbog crne ruže Šime mora birati između Mije i Nine, što mislite, koja će ostati u showu?

Mia je zahvaljujući crnoj ruži preotela Ninin spoj, ali su se nakon njega obje vratile u vilu, to jest na cocktail party. Pravilo je crne ruže da Gospodin Savršeni mora birati između djevojaka, to jest izabrati onu koja će ostati u showu. U ovom slučaju Šime mora izabrati između Mije i Nine. Obje su uvjerene da će ostaviti baš njih u showu. Što mislite, koju će djevojku Šime izbaciti iz showa?