Antonela iz 'Gospodina Savršenog' fotkom ostavila bez daha! Dok se bori za Karlovo srce, objavom s Krete zapalila društvene mreže

Fotografije su snimljene tijekom "zlatnog sata", što je dodatno naglasilo toplinu i eleganciju cijelog prizora. Uz objavu je kratko napisala: " Golden hour. Golden mindset " (Zlatni sat. Zlatni način razmišljanja), poručujući time da se osjeća jednako samouvjereno kao što i izgleda. Egzotična pozadina samo je upotpunila dojam luksuza i opuštenosti, ostavljajući njezine pratitelje bez daha.

Antonela iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagram profilu je podijelila prekrasne fotografije s Krete. Na fotografijama pozira u zanosnoj, žutoj haljini na jedno rame koja savršeno ističe njezinu figuru. Uz besprijekornu frizuru i šminku, njezin izgled zaokružile su upečatljive naušnice.

Reakcije nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Poruke poput "Boombaaa", "Najljepša", "Goriš" i "Prelijepa si ljepotice" samo su neki od komplimenata kojima su je obožavatelji obasuli.

Podsjetimo, nakon grupnog spoja, Karlo je odlučio s Antonelom nastaviti druženje. Tijekom razgovora o životnim putevima i onome što ih je izgradilo kao osobe, Karlo je Antoneli otkrio detalj iz svog djetinjstva koji ga je zauvijek promijenio. S druge strane, Antonela je progovorila o svojoj filozofiji života, naglašavajući važnost spontanosti i življenja u trenutku. Na kraju prekrasnog spoja, Karlo je Antoneli dao ružu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.