Gospodin Savršeni

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' o ljubavi nakon showa: 'Dogodila se jedna simpatija'

Antonela iz 'Gospodina Savršenom' otkrila je je li nakon ljubav pronašla ljubav

RTL.hr
07.04.2026 10:00

Antonela, jedna od najzapaženijih kandidatkinja posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', u nedavnom je gostovanju u 'Savršenom podcastu' otvorila dušu o svom ljubavnom životu nakon što su se kamere ugasile. Iako su se mnogi pitali je li zanosna Slavonka pronašla sreću u ljubavi, otkrila je da je trenutno fokusirana na karijeru i obrazovanje.

Posao i fakultet prije svega

Nakon intenzivnog iskustva u showu, Antonela se posvetila svom frizerskom salonu u Slavonskom Brodu i studiju marketinga. Priznala je da se nakon snimanja nije dogodila velika ljubav, iako simpatija nije nedostajalo.

Antonela, Savršeni Podcast
Antonela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

"Ne mogu reći sad da se dogodila neka velika ljubav, dogodila se simpatija, ali to je nešto bilo onako dosta kratko", iskreno je ispričala, dodavši kako se nakon showa ponovno pomalo zatvorila. "Bilo mi je važno da budem slobodna dok sve to pogledam od početka do kraja. Ne želim da neka osoba bude sa mnom i gleda mene na TV-u s Petrom. Meni je to glupo."

Zbog brojnih obveza, koje uključuju vođenje posla, studiranje i medijsku pažnju koja je uslijedila, Antonela ističe kako trenutno nema previše vremena za ljubavni život. Ipak, vrata ljubavi nije zatvorila, ali potencijalni partner morat će biti netko zaista poseban. "Otvorena sam za to, ali onda to mora biti netko, netko baš vrijedan", zaključila je.

Antonela, Savršeni Podcast
Antonela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Presudan je prvi kontakt

Jedan od najzanimljivijih dijelova razgovora bio je onaj o njezinom pogledu na moderna udvaranja. Antonela je jasno dala do znanja da nije tip djevojke koji pada na poruke putem društvenih mreža, već inzistira na važnosti kontakta uživo. "Dobijem te neke poruke, ali ja to ne osjećam osobno. Ne vidim to kao nešto 'wow' zato što on to može kopirati i poslati svakoj drugoj curi", objasnila je svoj stav. Za nju, prava simpatija može se roditi isključivo iz susreta licem u lice.

"Uvijek mi se dogodi simpatija samo uživo. Kad osjetim da je muškarac meni prišao, da je komunikacija krenula spontano... Kod mene to ima tako velik značaj", naglasila je. Dodala je kako joj je u tom prvom kontaktu presudno sve - od načina komunikacije, glasa i stasa, do kemije i mirisa.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Nisam baš onaj tip koji će se dopisivati tri tjedna, pet, pa se onda naći. Ajmo mi na kavu, brate, pa da riješimo odmah sve što trebamo riješiti", britko je poručila, istaknuvši kako je za nju spontanost ključna.

Zbog svega navedenog, Antonela ima jasnu poruku za sve muškarce. "Mislim da muškarci trebaju prilaziti curama više", zaključila je, ostavljajući dojam samouvjerene i ambiciozne mlade žene koja zna što želi, kako u poslu, tako i u ljubavi, te strpljivo čeka onog tko će imati hrabrosti napraviti prvi korak - u stvarnom svijetu.

