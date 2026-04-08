Gospodin Savršeni

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da se udebljala tijekom 'Gospodina Savršenog': Otkrila da se vraća u formu

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' gostovala je u 'Savršenom podcastu' gdje je otkrila detalje o sudjelovanju u showu

RTL.hr
08.04.2026 09:17

Nakon intenzivnog iskustva i mediteranske kuhinje na Kreti, gdje se snimao popularni show "Gospodin Savršeni", Antonela iz Slavonskog Broda otkrila je kako se vratila u formu i svakodnevnu rutinu. Iako priznaje da je, kao i mnoge druge djevojke, na snimanju dobila koji kilogram, povratak u stvarni život i zdrave navike brzo su je vratili u normalu. Ključ njezine vitkosti leži u kombinaciji fizički zahtjevnog posla i redovite rekreacije u rodnom gradu.

Posao kao najbolji trening

Za mnoge je posao sjedilačka aktivnost, no za Antonelu, vlasnicu frizerskog salona, radni dan je sve samo ne statičan. U nedavnom razgovoru otkrila je kako joj upravo posao pomaže u održavanju forme.

"Jako puno znači to što dosta radim, fizički je posao biti u frizerskom salonu. Stalno si na nogama, radiš rukama i praktički nikad ne sjedim dok sam u salonu", objasnila je. Takav tempo osigurava joj stalnu aktivnost i potrošnju kalorija, toliko da je čak razmišljala o tome da jedan radni dan izmjeri brojačem koraka, iako to, kako kaže, još uvijek nije stigla učiniti.

Njezin posao nije samo izvor prihoda, već i ključan dio njezine fitness rutine koji joj omogućuje da ostane aktivna bez dodatnog planiranja.

Slavonska oaza za rekreaciju

Osim obaveza u salonu, Antonela pronalazi vrijeme i za ciljane treninge. Njezina rutina uključuje pilates i povremene odlaske u teretanu, no ono bez čega ne može su duge šetnje. Srećom, život u centru Slavonskog Broda pruža joj idealne uvjete za to.

"Šetnja je obavezna, to mi je super", istaknula je, dodajući kako joj je prekrasna šetnica uz Savu praktički ispred nosa. "Dobro u Slavonskom Brodu, hvala Bogu, lijepo je tamo uz Savu, šetnica je tu negdje blizu."

Upravo ta kombinacija dinamičnog posla i opuštajućih šetnji u prirodi pokazala se kao dobitna formula za njezin povratak u ravnotežu nakon uzbudljivog, ali i stresnog perioda provedenog pred kamerama. Njezin primjer pokazuje kako se zdrav životni stil može uspješno uklopiti u zahtjevnu poduzetničku svakodnevicu.

