Antonela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se nosi ljetni klasik: Crveni ruž i prozračna haljina pun su pogodak

Antonela, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je oduševila pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Lijepa brineta podijelila je niz fotografija na kojima pozira u ženstvenoj ljetnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju.
Za ovu je priliku odabrala lepršavu plavo-bijelu prugastu haljinu otvorenih leđa, koja je savršeno naglasila njezinu preplanulu put. Cijeli styling upotpunila je besprijekornim make-upom, vatreno crvenim ružem i lakom za nokte u istoj nijansi, dokazavši da je riječ o klasiku koji nikada ne izlazi iz mode.
Ljetna elegancija uz široki osmijeh
Na fotografijama Antonela pozira nasmijana i opuštena, a upravo su njezin osmijeh i jednostavna, elegantna kombinacija osvojili brojne komplimente pratitelja. Uz objavu je napisala kratku, ali inspirativnu poruku na engleskom jeziku: "Don't ever let anything to change your smile", uz emotikone sjaja.
Spoj prozračne haljine, preplanulog tena i upečatljivog crvenog ruža pokazao se kao pun pogodak za ljetne večeri, a objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove.
Gledatelji je pamte iz 'Gospodina Savršenog'
Antonela se široj publici predstavila u petoj sezoni Gospodina Savršenog', gdje se borila za srce jednog od Savršenih. Iako njezina ljubavna priča u showu nije završila onako kako je priželjkivala, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i modne kombinacije.
Sudeći prema posljednjim fotografijama, Antonela uživa u ljetnim danima, a elegantnim izdanjem još je jednom pokazala da su jednostavni modni klasici često najbolji izbor.