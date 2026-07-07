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Gospodin Savršeni

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako se nosi ljetni klasik: Crveni ruž i prozračna haljina pun su pogodak

Bivša kandidatkinja showa podijelila je novu seriju fotografija na kojima je zablistala u elegantnoj plavo-bijeloj haljini, uz prepoznatljivi crveni ruž i široki osmijeh

RTL.hr
07.07.2026 15:00

Antonela, koju su gledatelji upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je oduševila pratitelje novom objavom na društvenim mrežama. Lijepa brineta podijelila je niz fotografija na kojima pozira u ženstvenoj ljetnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju.

Za ovu je priliku odabrala lepršavu plavo-bijelu prugastu haljinu otvorenih leđa, koja je savršeno naglasila njezinu preplanulu put. Cijeli styling upotpunila je besprijekornim make-upom, vatreno crvenim ružem i lakom za nokte u istoj nijansi, dokazavši da je riječ o klasiku koji nikada ne izlazi iz mode.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljetna elegancija uz široki osmijeh

Na fotografijama Antonela pozira nasmijana i opuštena, a upravo su njezin osmijeh i jednostavna, elegantna kombinacija osvojili brojne komplimente pratitelja. Uz objavu je napisala kratku, ali inspirativnu poruku na engleskom jeziku: "Don't ever let anything to change your smile", uz emotikone sjaja.

Spoj prozračne haljine, preplanulog tena i upečatljivog crvenog ruža pokazao se kao pun pogodak za ljetne večeri, a objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Gledatelji je pamte iz 'Gospodina Savršenog'

Antonela se široj publici predstavila u petoj sezoni Gospodina Savršenog', gdje se borila za srce jednog od Savršenih. Iako njezina ljubavna priča u showu nije završila onako kako je priželjkivala, ostala je aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, putovanja i modne kombinacije.

Sudeći prema posljednjim fotografijama, Antonela uživa u ljetnim danima, a elegantnim izdanjem još je jednom pokazala da su jednostavni modni klasici često najbolji izbor.

Antonela gospodin savršeni gospodin savršeni
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