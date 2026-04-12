Antonela iz 'Gospodina Savršenog' progovorila i otkrila kako se zaista osjećala: 'Napustila sam show u savršeno vrijeme'

Bivša kandidatkinja Antonela pete sezone 'Gospodina Savršenog' podijelila je emotivnu objavu i osvrnula se na iskustvo koje joj je, kako kaže, promijenilo pogled na život

Bivša kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Antonela, nakon završetka svoje avanture odlučila je podijeliti iskrene dojmove i emocije koje nosi iz showa. Na društvenim mrežama objavila je duži tekst u kojem se osvrnula na cijelo iskustvo, ali i na osobni rast kroz koji je prošla.

"Napustila sam show u svom najdražem izdanju"

Antonela je otkrila kako iz showa izlazi bez žaljenja, ističući da je sve doživjela upravo onako kako je trebalo biti: "Nisam bila ni razočarana ni iznenađena... napustila sam show u savršeno vrijeme i u svom iskreno najdražem izdanju." Dodala je kako je iskustvo bilo intenzivno i često nalikovalo snu: "Puno smo toga doživjeli i prošli... nekada imam osjećaj kao da je to bio samo čudan san."

"Autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni"

U nastavku objave posebno je naglasila važnost ostajanja vjeran sebi, bez obzira na okolnosti: "Gdje god se nalaziš, kakve god okolnosti bile, nikada ne zaboravi tko si - autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni i što ljudi prepoznaju." Ova poruka brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima pružili podršku.

Zahvalna na svemu što je prošla

Antonela je priznala kako je iz showa ponijela više pozitivnih nego negativnih iskustava: "To je sve bilo jedno iskustvo koje te testira na različite načine... ali na kraju ipak puno više pozitivnog sam ponijela iz svega." Na kraju se zahvalila svima koji su je pratili i podržavali tijekom emitiranja: "Hvala svima na predivnim porukama... neizmjerno sam zahvalna na svemu lijepom i pozitivnom što sam pročitala."

