Gospodin Savršeni

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' progovorila i otkrila kako se zaista osjećala: 'Napustila sam show u savršeno vrijeme'

Bivša kandidatkinja Antonela pete sezone 'Gospodina Savršenog' podijelila je emotivnu objavu i osvrnula se na iskustvo koje joj je, kako kaže, promijenilo pogled na život

RTL.hr
12.04.2026 21:00

Bivša kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Antonela, nakon završetka svoje avanture odlučila je podijeliti iskrene dojmove i emocije koje nosi iz showa.

Na društvenim mrežama objavila je duži tekst u kojem se osvrnula na cijelo iskustvo, ali i na osobni rast kroz koji je prošla.

"Napustila sam show u svom najdražem izdanju"

Antonela je otkrila kako iz showa izlazi bez žaljenja, ističući da je sve doživjela upravo onako kako je trebalo biti:

"Nisam bila ni razočarana ni iznenađena... napustila sam show u savršeno vrijeme i u svom iskreno najdražem izdanju."

Dodala je kako je iskustvo bilo intenzivno i često nalikovalo snu:

"Puno smo toga doživjeli i prošli... nekada imam osjećaj kao da je to bio samo čudan san."

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni"

U nastavku objave posebno je naglasila važnost ostajanja vjeran sebi, bez obzira na okolnosti:

"Gdje god se nalaziš, kakve god okolnosti bile, nikada ne zaboravi tko si - autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni i što ljudi prepoznaju."

Ova poruka brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima pružili podršku.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Zahvalna na svemu što je prošla

Antonela je priznala kako je iz showa ponijela više pozitivnih nego negativnih iskustava:

"To je sve bilo jedno iskustvo koje te testira na različite načine... ali na kraju ipak puno više pozitivnog sam ponijela iz svega."

Na kraju se zahvalila svima koji su je pratili i podržavali tijekom emitiranja:

"Hvala svima na predivnim porukama... neizmjerno sam zahvalna na svemu lijepom i pozitivnom što sam pročitala."

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

antonela gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
