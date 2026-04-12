Antonela iz 'Gospodina Savršenog' progovorila i otkrila kako se zaista osjećala: 'Napustila sam show u savršeno vrijeme'

Bivša kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', Antonela, nakon završetka svoje avanture odlučila je podijeliti iskrene dojmove i emocije koje nosi iz showa.
Na društvenim mrežama objavila je duži tekst u kojem se osvrnula na cijelo iskustvo, ali i na osobni rast kroz koji je prošla.
"Napustila sam show u svom najdražem izdanju"
Antonela je otkrila kako iz showa izlazi bez žaljenja, ističući da je sve doživjela upravo onako kako je trebalo biti:
"Nisam bila ni razočarana ni iznenađena... napustila sam show u savršeno vrijeme i u svom iskreno najdražem izdanju."
Dodala je kako je iskustvo bilo intenzivno i često nalikovalo snu:
"Puno smo toga doživjeli i prošli... nekada imam osjećaj kao da je to bio samo čudan san."
"Autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni"
U nastavku objave posebno je naglasila važnost ostajanja vjeran sebi, bez obzira na okolnosti:
"Gdje god se nalaziš, kakve god okolnosti bile, nikada ne zaboravi tko si - autentičnost i iskrenost je ono što se cijeni i što ljudi prepoznaju."
Ova poruka brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima pružili podršku.
Zahvalna na svemu što je prošla
Antonela je priznala kako je iz showa ponijela više pozitivnih nego negativnih iskustava:
"To je sve bilo jedno iskustvo koje te testira na različite načine... ali na kraju ipak puno više pozitivnog sam ponijela iz svega."
Na kraju se zahvalila svima koji su je pratili i podržavali tijekom emitiranja:
"Hvala svima na predivnim porukama... neizmjerno sam zahvalna na svemu lijepom i pozitivnom što sam pročitala."
