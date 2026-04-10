Antonela iz 'Gospodina Savršenog' pružila potporu novopečenim parovima: 'Sretno mladenci'

Antonela je bila jedna od kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' koja je ostvarila prijateljstvo s mnogim djevojakama. Najviše se sprijateljila s Kajom, a bila je u odličnim odnosima i s Anastasiom, a svoj osvrt na finale podijelila je na društvenim mrežama.
"Lijepo je gledati finale s ove četiri predivne dame. Svaka od njih zaslužila je da bude tu i da bude prva. Najljepše je vidjeti da su se slagale na samom kraju iako je to jako teško. Jednostavno žene su ove godine iznijele sezonu i drago mi je da sam ih sve mogla upoznati", napisala je.
Osvrnula se i na parove pete sezone - Kaju i Karla te Anastasiu i Petra.
"Što god mislili o njemu, ovo je najveći uspjeh ovog showa - dva para koja su iskreno pronašli jedno drugo.Ne znam jesam ja subjektivna jer ih znam, ali ovo su mi najljepši parovi ikada. Sretno mladenci želim vam od srca", zaključila je.
